Reniec sobre caso Ricardo Morán: “No se le ha negado la inscripción a sus hijos”

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se pronunció sobre las declaraciones de Ricardo Morán. Según declaraciones en Latina, el productor señaló que sus hijos Catalina y Emiliano no han podido ser registrados como peruanos en dicha entidad; es decir, son ilegales en nuestro país.

“Nuestra institución como organismo autónomo encargado de la inscripción de hechos vitales y actos modificatorios del estado civil, en atención al pedido de inscripción extemporánea de nacimiento de los menores hijos del señor Morán, le comunicó la observación administrativa a su petición, debidamente sustentada en nuestro Código Civil vigente , el mismo que no regula la inscripción del nacimiento de un menor de edad a solicitud únicamente del padre biológico”, se lee en el comunicado.

Asimismo, Reniec rechazó las acusaciones de que no reconocieron a los menores de edad y que le brindaron una alternativa de subsanación. “No se ha denegado la inscripción de sus menores hijos, sino que se le notificó que su solicitud de inscripción al ser observada, debe ser subsanada de acuerdo al marco vigente”, menciona.

🔈 #ComunicadoRENIEC

Sobre el caso del señor Ricardo Morán Vargas, RENIEC aclara lo siguiente: pic.twitter.com/UTVRTXANb0 — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) December 11, 2020

“Por situaciones que actualmente no se encuentran reguladas por nuestra legislación nacional, estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto de ley que permita generar el marco legal necesario para cumplir con las inscripciones solicitadas por la ciudadanía, el mismo que será presentado ante el Congreso”, agrega.

El conductor de televisión se había pronunciado a través de Latina, donde expresó que había muchas trabas en la inscripción de sus hijos al ser un padre soltero. “Por eso un hombre solo no puede inscribir a sus hijos en el Perú. Por eso mis hijos no tienen ningún registro, viven en el Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país, si así lo quisieran, porque la ley y el Reniec me ha negado con un documento la posibilidad que yo los inscriba”, precisó.

Por otro lado, en dicha entrevista, acotó que en Estados Unidos no tuvo ningún problema en su inscripción. “Yo tengo sus partidas de nacimiento norteamericanas, tengo sus pasaportes porque en Estados Unidos la ley no se hace asco y firman”, dijo.