Reconocen el sacrificio de Inti Sotelo y Bryan Pintado

A casi un mes de su partida, en el Parque de la Democracia, en el Centro de Lima, se reconoció ayer la entrega de Inti Sotelo y Bryan Pintado, los jóvenes que salieron a protestar contra el gobierno de facto de Manuel Merino y murieron producto de la brutal represión policial.

En el lugar se develó una placa en honor a ambos. ’'La ciudad de Lima en homenaje a los jóvenes del bicentenario quienes nos dejaron a la espera del ideal de la patria justa, libre, fraterna’', se lee en el recordatorio.

La ceremonia fue impulsada por el Consejo Interreligioso del Perú y la municipalidad de Lima. En un principio se anunció que se contaría con la presencia del alcalde Jorge Muñoz; no obstante, no pudo llegar al lugar debido a ’'complicaciones en su agenda’', según se explicó.

Familiares de ambos jóvenes estuvieron presentes en el acto, entre ellos la tía de Bryan Pintado, Olga Reátegui, quien se mostró agradecida con el gesto, pero señaló que están “incómodos con el tema de las cámaras de seguridad”.

Como se sabe, precisamente la cámara que hubiera podido grabar los últimos momentos con vida del joven habría estado en mantenimiento. “Que las cámaras estén malogradas nadie lo cree”, indicó.

En tanto, el padre de Inti Sotelo pidió que la justicia sea para todos. Precisó que no quiere que se repita un hecho similar. También pidió reflexión a la ciudadanía. “Reflexionemos como peruanos. Ya no quiero más Intis, más Bryan, más Jorges. Entremos a dialogar y trabajemos por el bien del país”.

Asimismo, el hermano de Inti, Pacha Sotelo, dijo a La República estar agradecido, sobre todo con el Consejo Interreligioso del Perú.

“Ellos fueron los que de alguna manera impulsaron a la municipalidad. Estamos agradecidos por el gesto”.

Sin embargo, dijo que hasta el último momento pidió a los organizadores que se planten tres árboles: el último en honor a Jorge Muñoz (19), el joven agricultor que murió en Virú durante las protestas contra la Ley de Promoción Agraria.

Pacha lamentó que no lo hayan tenido en cuenta, pese a que había espacio en el parque. “Yo quería aunque sea algo simbólico porque era necesario. No me parece que porque se trate de una provincia no se le dé importancia”. Respecto a la investigación sobre su hermano, dijo que esta continúa su curso.

También manifestó que el tema de las cámaras inoperativas requiere de una investigación interna. “No basta con sacar a las personas que estaban ahí dentro. Han hecho eso y lo han dejado ahí”.

Homenaje a Jorge

Más temprano, el Congreso rindió homenaje al joven agricultor Jorge Muñoz. La ceremonia se dio en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Al acto asistieron Mirtha Vásquez, presidenta del Parlamento; Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros; así como la madre de la víctima, Flor de María Jiménez.

También se recibió a deudos de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, pueblos indígenas y la Marina.

Bermúdez reiteró el compromiso del Ejecutivo por “establecer el diálogo, la coordinación y concertación para hacer que la agenda de los derechos humanos (...) sea una realidad” en el país.

AI: Una fecha de importancia mundial

Amnistía Internacional recordó que en 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en conmemoración de la lucha de millones. ’'Hoy seguimos defendiéndolos para que todas las personas vivan con dignidad’'.

Asimismo, informó que entregó al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, 77.106 firmas de ciudadanos a favor de los derechos humanos.

Las firmas respaldan dos petitorios: garantizar los derechos humanos en un escenario de COVID-19 y que el asesinato de Roberto Pacheco no quede impune.