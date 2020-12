Médicos cubanos se despidieron de Arequipa entre lágrimas

La Brigada médica cubana Henry Reeve partió hacia su país de origen este viernes 11. Durante seis meses, los 26 profesionales apoyaron en la lucha contra la COVID-19 en Arequipa. No hubo ampliación entre los gobiernos de Perú y Cuba para extender la ayuda.

Durante la ceremonia de despedida y agradecimiento que organizó el Gobierno Regional de Arequipa varios de los médicos derramaron lágrimas.

“Muchas gracias al pueblo peruano. Nos vamos con la experiencia del deber cumplido. Hemos compartido lindas experiencias”, indicó al borde del llanto Janet Rodríguez, coordinadora de la Brigada de la Red de Salud Arequipa - Caylloma. Ellos realizaron cercos epidemiológicos en los programas Tayta y Barrio libre de Coronavirus en Arequipa y varias provincias de la región.

Mientras que el coordinador de la brigada del hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza, Eliécer Hernández Palomo, señaló que están dispuestos a regresar si el Gobierno Peruano lo requiere en una eventual segunda ola. “Si mañana nos dicen regresen, nosotros retornamos. Estaremos dispuestos a seguir salvando vidas”, manifestó el galeno.

Sostuvo que Arequipa está preparada para enfrentar mejor una segunda ola. “Salvar una vida en una pandemia es demostrar que la unidad entre los profesionales no tiene bandera, no tiene escudo, no importa si es comunismo o capitalismo. La verdad está en salvar vidas y eso tienen que hacer los profesionales del mundo”, declaró.

Los integrantes de la brigada recibieron el agradecimiento del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica; del gerente regional de Salud, Christian Nova; y del director del Honorio, Richard Hernández.