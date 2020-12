Lanzan programa gratuito que asesora a mujeres con su idea de negocio

Cuando Mirian Lau, con 22 años de trayectoria en el mundo corporativo, se dio cuenta de que durante su camino profesional solo había contado con el apoyo de una coach mujer, supo que este vacío se podía convertir en una oportunidad. Así que junto a su amiga, y también empresaria, María Camino fundaron el Laboratorio de Innovación Peppermint, entre cuyas iniciativas se encuentra el programa gratuito Peppermint Women, que está lanzando una convocatoria para que más mujeres con una idea de negocio puedan hacer realidad sus sueños.

“Si tienes miedo, hazlo con todo y miedo”, dice Mirian Lau, CEO del Peppermint, quien resume así el mensaje para todas las mujeres que desean emprender en un nuevo negocio, pese a vivir en un mundo “machista y no igualitario”.

“Siempre he tenido esta curiosidad, o necesidad, de compartir lo aprendido con más mujeres. A mí me ayudó tener mentores y personas a las cuales preguntar, pero en la mayoría de casos eran hombres. Y en algún momento conocí a una couch, y me dijo: ¿por qué todos tus mentores han sido hombres?”, recuerda Mirian.

Hasta el momento, 20 mujeres, como parte de las primeras dos promociones de Peppermint Women, han logrado iniciar su propia empresa. Este es el caso de Claudia, una dentista que quiso iniciar un programa de actualización para odontólogos y ya está ejerciendo esta enseñanza, o de Carmen, una cosmiatra, que fue afectada por la pandemia, por lo que decidió innovar en el negocio de la comida por delivery, junto a su pareja. “A partir de un propósito, de un deseo, es que empiezas a construir toda tu idea de negocio”, agrega Mirian.

Mirian Lau explica que el Peppermint, Laboratorio de Innovación que cofundó hace dos años y medio, ayuda a las mujeres emprendedoras de tres maneras: primero, les indican la ruta por dónde seguir, ya que no existe una carrera de emprendimiento. Segundo, con la mentoría, porque “muchas empresas nace y luego mueren, y eso no está bien”. Y tercero, con el acceso a financiamiento. Cabe destacar que son las mismas mujeres quienes convierten su idea de negocio en una realidad, solo que son acompañadas y guiadas.

“Muchas de ellas tienen otras responsabilidades, son madres, por ejemplo. Otras tienen miedo porque no tienen dinero, pero cuando una va a empezar tiene que ser algo sencillo y con los recursos que tienen”, detalla Mirian.

La meta para este 2021 con esta convocatoria gratuita es llegar a asesorar a 1000 mujeres. Las que estén interesadas solo deben enviar un video de tres minutos explicando su idea de negocio al siguiente link: https://bit.ly/3qC3TNf

Dato

Peppermint-Laboratorio de Innovación también tiene otros dos proyectos: Lab, en el que acompañan a empresas a mejorar su negocio. Y People, que nació a inicios de este año y está dedicado a personas que necesitan autoconocerse y reinventarse para conocer sus propósitos y dar un salto laboral.