PeruRail e Incarail, empresas ferroviarias que transportan pasajeros al distrito de Machupicchu, suspendieron el servicio de trenes. La razón, temen bloqueos en la línea férrea.

El conflicto se activó el miércoles en la noche. Se conoció que el gobernador regional, Jean Paul Benavente, convocó a la continuación de la mesa de diálogo para resolver el problema del transporte en trenes, pero en Cusco. La reunión era para que las dos empresas expongan propuestas para resolver la poca oferta de frecuencias y horarios de sus trenes para turistas nacionales, ciudadanos cusqueños y habitantes de Machupicchu Pueblo.

Por otro lado, el alcalde de Machupicchu, Darwin Baca, citó a las empresas a una reunión en ese distrito, tal como ocurrió el 30 de noviembre, cuando empezó la mesa de diálogo.

El desencuentro

A causa de esos cambios a última hora, la población de Machupicchu se declaró en alerta y amenazó con bloquear el sistema ferroviario. PeruRail informó de inmediato la suspensión de sus operaciones desde las 22:00 horas del miércoles “debido a las protestas iniciadas por los pobladores”. Ayer no salieron trenes con destino a la maravilla mundial.

Asimismo, el gerente de la empresa, Alberto Váldez, comunicó a Baca que no asistiría a ninguna de las citas, porque sería privilegiar a una de las autoridades convocantes. Finalmente concurrió a la cita del gobernador de Cusco.

Según el gobernador Jean Paul Benavente, se fijó la reunión en la Ciudad Imperial porque la comitiva, integrada por viceministros y funcionarios de Ositran, tenían problemas logísticos para movilizarse hasta Machupicchu, a más de cuatro horas de la Ciudad Imperial.

Protesta indefinida

El Frente de Defensa de Machupicchu anunció el inicio de una huelga indefinida que incluye la interrupción del sistema ferroviario. Es decir, no permitirán que los trenes circulen hasta que la comisión llegue a Machupicchu y atienda las exigencias. “Iniciamos una huelga y evaluamos hacer una marcha de sacrificio. No habrá trenes”, dijo Oscar Valencia, dirigente de Machupicchu.

Ayer por la mañana hubo movilizaciones en el distrito más turístico del Cusco. Y para hoy se alistaron medidas similares. Con esto el sector turismo, que empezaba una lenta reactivación, vuelve a ser afectado.

Reunión en Cusco

En simultáneo a las protestas de Machupicchu, la reunión se realizó a puertas cerradas en el auditorio de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, pero en ausencia de la representación de Machupicchu y Santa Teresa.

En nombre del Ejecutivo nacional estuvieron los viceministros de Transportes, Paul Caiguaray Pérez, de Turismo Lyda García, y la jefa de Ositrán, Verónika Zambrano. Además, acudieron los voceros de las empresas de trenes y autoridades de Anta, Urubamba y Ollantaytambo.

Benavente sostuvo que era un asunto secundario el lugar de la reunión. “Si es en Cusco, Ollantaytambo, Anta, Machupicchu o Santa Teresa, que, para mí, es de segundo orden de prioridad. Lo prioritario es que recibamos respuesta para darle solución a este problema”, anotó.

Benavente pidió a las autoridades y dirigentes tener una visión más global del problema ferroviario, porque este afecta cinco distritos y tres provincias. “Este es un problema regional. Lo más relevante acá es resolver la tarea que se dejó a las empresas para que nos den una respuesta sobre frecuencias y tarifas”, dijo Benavente.

No hay solución

No hubo resultados en la reunión de ayer. PeruRail e Incarail no resolvieron el pedido de incrementar las frecuencias de los trenes. Sus representantes dijeron que no era posible atender esa demanda.

El gerente de Incarail, Armando Pareja, dijo que tienen dos tarifas: peruanos y extranjeros. Los peruanos pagan en tren turístico US$ 25 y extranjeros en US$ 200. “Es imposible tener una frecuencia para turistas nacionales”, dijo. De igual forma, el funcionario de PeruRail, Martín Bocángel, consideró que no había forma de atender las demandas.

La postura de las empresas generó malestar en las autoridades. “Cusco no recibe respuestas claras. Se ha pedido frecuencias y no hay respuestas. He visto una falta de respeto”, dijo Benavente al cierre de la reunión. Asimismo, el viceministro de Transportes, Paul Caiguaray Pérez, lamentó que las operadoras no hayan dado una solución. “Esperaba, yo, una solución en el corto plazo… ¿Vamos a esperar recién la fuerza mayor para recién tomar acciones?”, cuestionó. La siguiente reunión será dentro de cinco días. ❖