Machismo normalizado. El índice de la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres de 18 años a más edad es de 58,9%, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares 2019), del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Así lo señaló la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinoza, durante una entrevista en radio Nacional.

“Para erradicar la violencia contra la mujer y los feminicidios se requiere una transformación social de alta envergadura porque no solamente tenemos que mejorar las leyes y proveer servicios adecuados, sino que, además, nuestras ideas, nuestros valores y formas de actuar tienen que cambiar”, manifestó la alta funcionaria al hacer referencia a este preocupante resultado.

“El Enares señala que cerca del 60% de la población considera que en determinadas circunstancias está bien que la mujer sea objeto de maltrato”, añadió Loli Espinoza.

Pues bien, las estadísticas a las que hace referencia la ministra pertenecen a los resultados de la tolerancia de la violencia hacia la mujer.

Según los datos, el 27,2% de la población considera que “si la mujer falta el respeto a su esposo o pareja, merece castigo”. Un 33,2% cree que una mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por su pareja.

Además, el 31,1% de participantes considera que una mujer que viste “provocativamente” busca que la acosen sexualmente.

En tanto, los celos —otra forma de violencia encubierta— están justificados porque así el varón demuestra que ama a la mujer. Un 18,6% de la población opina de esta forma.

Lejos de disminuir estos índices de justificación a diversas formas de violencia, se visibiliza que el porcentaje total ha ido en aumento. (Ver gráfico)

Niveles de tolerancia social a la violencia contra la mujer. Gráfico: INEI

“Nuestra sociedad todavía tolera estas situaciones porque considera que el varón tiene un don de mando sobre las mujeres y eso es una falta de igualdad en las relaciones sociales”, explicó la ministra Silvia Loli.

También añadió que en 1854 se derogó el Código Penal en el que la mujer estaba subordinada al hombre, ya que este manifestaba que “el hombre era el jefe y que la mujer le debía respeto y obediencia”.

“Algunos no se han enterado de que el hombre ya no es el jefe, sino que hay igualdad en las relaciones de pareja. Los hombres siguen creyendo que son los jefes y siguen queriendo controlar la integridad, la salud, el trabajo de las mujeres. Por mucho esfuerzo que realice el Estado, si no hay un trabajo de prevención donde nos involucremos todos y todas, no vamos a conseguir cambiar esos imaginarios”, reflexionó.

¿Dónde denunciar actos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).