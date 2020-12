Un perro se abalanzó y atacó a una persona de la tercera edad, en Villa María del Triunfo. Producto del indidente, Arturo Sánchez Carbonel recibió más de 50 puntos en el rostro.

Según testigos, la víctima regresaba a su domicilio luego de haber realizado unas compras; sin embargo, el can del vecino lo mordió en varias partes de su cuerpo y cara.

“Mi padre es una persona mayor, tan solo fue a comprar y este perro lo atacó; vecinos y familiares intentaron ayudarlo, pero este animal no lo soltaba, fue terrible”, expresó su hija Rosario Sánchez a RTV.

La hija mayor del septuagenario también manifestó que los dueños del can no se han responsabilizado por lo ocurrido con su mascota.

“No se les puede decir nada, no es una cosa que se les escape, ellos dejan la puerta abierta y se sale, no les interesa”, lamentó.

Asimismo, denuncian que no es la primera vez. Los vecinos expresaron su temor ante un próximo ataque hacia a alguno de los moradores de la zona.

“Aquí tenemos muchas quejas, hay vecinos que se suman a la causa porque también han sido víctimas”, comentó una vecina, quien respaldaba a la familia Sánchez luego de tan fatídico escenario.

Requieren informe médico

Rosario comentó que en el Hospital Guillermo Kaelin, donde atendieron a su padre, no les han facilitado el informe médico del tratamiento de su pariente y es necesario para continuar las diligencias de la denuncia que han colocado en la comisaría de José Gálvez.

“En la comisaría me están solicitando el informe médico, caso contrario no podrán ayudarnos y no es la primera vez que no quieren soltar ese documento”, señaló la hija del agraviado.

Sanchez Carbonel deberá recibir terapia física y psicológica por los traumas a consecuencia de este ataque. Los familiares piden ayuda para continuar con su recuperación.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 10 de diciembre del 2020