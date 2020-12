UNMSM solicita apoyo para Ruth Shady e investigadores que defienden a Caral

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se pronunció ante las amenazas que viene recibiendo la Dr. Ruth Shady, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha casa de estudios. La Decana De América señaló que varios profesionales del proyecto Zona Arqueológica Caral reciben constantes avisos de muertes por parte de un grupo de invasores y piden apoyo del Gobierno actual.

Durante la emergencia sanitaria, supuestos traficantes de terrenos invadieron zonas correspondientes al Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad, la ciudad de Caral. Por ello, pese a las denuncias efectuadas a las alcaldías y Policía Nacional del Perú, aún no existe un apoyo solicitado.

“Actualmente, la Dr. Shady, ante el peligro de que puedan atentar contra su vida, se ha puesto a buen recaudo por no contar con la protección por parte del Gobierno y aún viene recibiendo amenazas contra su vida”, se lee en el comunicado.

La UNMSM ha solicitado que las máximas autoridades del país puedan erradicar de manera inmediata a los presuntos traficantes de terrenos, brindar seguridad y apoyo a todos los profesionales que defienden este patrimonio desde hace muchos años.

Dicha institución pidió que el presidente Fernando Sagasti; el ministro del Interior, José Elice; el ministro de Cultura, Alejandro Neyra; y el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, puedan atender este pedido en la brevedad posible. El último 8 de diciembre, Ruth Shady denunció inacción de la PNP ante la invasión de Caral.

“Cuando uno acude a ellos, lo primero que nos dicen es que no somos su prioridad, no es su prioridad proteger el patrimonio arqueológico en estos momentos. Eso nos ha dicho la Policía de Supe y, por tanto, no tenemos quien nos apoye (...) “Y cuando fuimos con la fiscal, porque (los invasores) ya habían puesto unas casuchas para asentar la posesión, la Policía dijo que tenia que ver un accidente y no contaba con personal. Como que no quieren meterse en el tema”, indicó.

En el 2002, la Dr. Ruth Shady sufrió un ataque con arma de fuego, por lo cual fue herida y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Recientemente, esta mujer fue reconocida como una de las 100 féminas más influyentes del mundo, según listado de la BBC.