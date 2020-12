Más de 160 mineros de Cerro de Pasco durmieron en exteriores del Congreso

Alrededor de 160 mineros de Cerro de Pasco pernoctaron en los exteriores del Congreso de la República como medida de protesta contra la Minera Nexa Atacocha. De acuerdo a información de los manifestantes, ellos habrían sido retirados de la empresa desde el mes de julio.

Sin embargo, esta compañía recibió un préstamo de más de 10 millones de soles por parte de Reactiva Perú para que no cesen a trabajadores y puedan continuar con sus labores, según reportó Ojo Público. Asimismo, esto fue notificado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quienes aún no responden.

Además, esta empresa cerró el año 2019 con ventas superiores a los 95 millones de dólares y pertenece al conglomerado brasileño Votorantim. Según imágenes captadas en La República, los mineros pudieron alimentarse gracias al apoyo de otros ciudadanos que se solidarizaron con su causa.

Ellos esperan un pronunciamiento de las autoridades actuales por su situación, al no tener un empleo para seguir sustentando sus gastos. Entre jóvenes y adultos mayores, los manifestantes exigen la reposición de sus trabajos en medio del estado de emergencia sanitaria.

Mineros piden una mesa de diálogo con el MTPE. Foto: Jorge Cerdán / La República

Con banderolas y afiches, los mineros han solicitado al Poder Legislativo intervenir en esta situación para encontrar una solución viable ante sus reclamos. Además, recalcaron que el beneficio de Reactiva Perú debió servir para que no despidan a ningún laborador, no obstante, esto nunca se cumplió. Hasta el momento, no han obtenido respuesta de alguna autoridad del actual Gobierno de Fernando Sagasti.

