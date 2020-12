Gremio de transporte interprovincial en contra de formalización de taxis colectivos

Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus, expresó su posición en contra de la aprobación del proyecto de ley que permitiría a los taxis colectivos formalizarse y ser parte del transporte de carretera. De acuerdo con sus declaraciones a Canal N, esto afectaría a las empresas del sector interprovincial.

Asimismo, mencionó que los taxis colectivos significarían un peligro para la ciudadanía. Por otro lado, recordó que entidades como el Ministerio de Transportes (MTC), Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Defensoría del Pueblo, entre otras, consideraron que estos vehículos no serían idóneos para el servicio en carreteras.

“Todas instituciones han señalado que no se puede autorizar estas unidades donde existan buses. Solo se debería aplicar, eso sí respetamos, en aquellas zonas donde no entran vehículos de mayor capacidad. Sin embargo, se están amparando bajo una extorsión en las carreteras y abrir totalmente las puertas, donde la impunidad será el costo de la vida (en referencia a accidentes)”, aseveró.

Asimismo, si bien aún no se ha debatido en el Congreso, el representante precisó que espera que no se apruebe. “Aún no se ha votado, pero pedimos a los congresistas que vean las redes sociales porque el pueblo está cansado de estas normas antitécnicas y de falsa popularidad en beneficio de particulares. ¿Para qué sirven Sutran, ATU, MTC y todas las entidades técnicas, si un grupo de congresistas que desconocen temas técnicos sacan normas contrarias al progreso del país?”, cuestionó.

Ojeda también señaló que si existe demanda por este servicio de colectivos es por la velocidad y una falta de fiscalización. “Nosotros como gremio venimos respetando el sistema de GPS, y (en cuanto a) estos señores, su bandera es que un viaje, por ejemplo, que dura tres horas, ahora dura dos porque van a más de 100 o 120 kilómetros por hora. Y esa asimetría que acepta la población está haciendo daño. El índice de muertes lo tienen las combis y colectivos en las carreteras”, dijo.

Por último, pidió a los legisladores que reflexionen acerca de este asunto y “no caigan en un tema de popularidad”. Este viernes, nuevamente, un grupo de colectiveros tomaron un tramo de la Panamericana Sur para exigir que se apruebe este proyecto de Ley.

Vehículo fue destrozado por manifestantes en Panamericana Sur. Foto: WhatsApp RTV

Hoy, jueves 10 de diciembre, la Junta de Portavoces del Congreso manifestó que incluirán en el debate la aprobación por insistencia de la iniciativa legislativa que propone autorizar a los carros sedán o station wagon a que puedan recoger o dejar pasajeros en la carretera.