Congreso: en Municipalidad de Breña habría existido una organización criminal

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del parlamento presentó un informe en el que aseguran tener indicios de que, dentro de la Municipalidad de Breña, un grupo de funcionarios cometió actos de corrupción.

De acuerdo a la exposición del congresista Edgar Alarcón, la investigación surgió a raíz de las acusaciones contra la actual gestión difundidas a través de reportajes periodísticos.

“La denuncia versa sobre diversos presuntos actos de corrupción que habrían estado sucediendo desde el inicio del mandato del actual alcalde de dicha comuna, José Dalton Li Bravo , en los que este junto a varios servidores de su confianza habrían estado involucrados”, se lee en parte del informe parlamentario.

Para poder formular la investigación, el grupo de trabajo realizó 12 pedidos de información a la comuna, cinco citaciones a funcionarios aparentemente involucrados, tres sesiones extraordinarias sobre el tema, y además revisó tres videos “reveladores sobre presunto cobro de coima”.

De acuerdo a la comisión, la actual gestión habría captado recursos de forma ilícita a través de diversas actividades, tales como cobros irregulares a comerciantes y ambulantes para la entrega de permisos.

Dichos actos habrían sido registrados por las cámaras de seguridad instaladas dentro del municipio y, por ello, el gerente de Administración y Finanzas le habría pedido a Iván Percy Zuzunaga Filinich, subgerente de Estadística e Informática, que “apague las cámaras y no tenga acceso a la visualización de los DVR”. Al haberse negado, este último fue cesado el 28 de febrero del 2019.

Según la comisión, el pedido del gerente de Administración fue irregular, ya que no está dentro de sus funciones ordenar qué acciones deben realizar los encargados de las cámaras de seguridad.

Entre las cosas que le entregaron al señor Zuzunaga luego de su despido, había un disco externo con grabaciones del 4 de febrero que muestran los ambientes de la Gerencia de Desarrollo Económico, donde habría quedado registrado cómo los funcionarios cometían los actos ilícitos que se le atribuyen.

“Las evidencias reveladoras que se están presentando son las formas cómo ingresaban diversas personas a un área que no era de Tesorería, si no de un ambiente particular dentro de la municipalidad, y se recibía dinero en efectivo que se metía en sobres manila”, expuso Edgar Alarcón.

Más adelante, el informe señala que los servidores de la municipalidad presuntamente involucrados son José Dalton Li Bravo, alcalde de Breña; Carlos Bravo Surco Valencia, gerente de Administración y Finanzas; Juan Carlos Flores, encargado de la Gerencia de Desarrollo Económico; Hernán Valerio Granda Álvarez, subgerente de Fiscalización Administrativa; Carlos Alberto Ñahuis Huaylas, gerente de Desarrollo Económico, y Erick Aníbal Espinoza Aramburú, asistente administrativo en la subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios.

Finalmente, el informe parlamentario señala que la conclusión de la indagación que han hecho es la siguiente

“ En la Municipalidad Distrital de Breña habría existido una organización criminal dirigida por el alcalde del distrito, José Dalton Li Bravo, e integrada por diversos servidores de dicha municipalidad , todos del entorno cercano del alcalde, con el fin de enriquecerse de forma ilícita, utilizando los activos de la comuna, mediante la ejecución irregular de diversas funciones, entre ellas cobranzas irregulares de pagos por licencias de funcionamiento, permisos de comercio ambulatorio, etc.”, se lee.

Recomendaciones

La exposición de Alarcón culminó con una serie de recomendaciones, entre las que destaca remitir los hallazgos a la Fiscalía para que puedan iniciar una investigación al respecto.

Asimismo, se sugiere instar a la Municipalidad de Breña a realizar “acciones a fin de mejorar la ética moral” e incentivar a sus trabajadores a denunciar cualquier tipo de hecho irregular que identifiquen dentro de la municipalidad.

También se recomienda implementar normativas para sancionar a autoridades ediles inmersas en actos ilícitos, así como, por ejemplo, modificar la Ley orgánica de municipalidades n.° 279972 para que una sentencia condenatoria en primera instancia por la comisión de delitos sea suficiente para, por lo menos, suspender del cargo al alcalde acusado.

Asimismo, se aconseja modificar la Ley de los derechos de participación y control ciudadano n.° 26300, para que permita realizar la revocatoria de autoridades antes del tercer año de mandato.