Ambulantes y serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo se enfrentaron nuevamente durante una operación para recuperar espacios públicos. El alcalde José Ruiz Vega denunció que 20 sujetos que cobran cupos a los comerciantes informales agredieron a los fiscalizadores.

Les lanzaron pintura, huevos y ácido muriático. Esta última sustancia provocó que una de las trabajadoras ediles sufriera quemaduras en las manos.

Antes, el miércoles 9 de diciembre, en la calle Sinchi Roca, aconteció la primera pelea entre ambos grupos. Por ello, la autoridad edil pidió apoyo a la PNP. “La PNP ya tiene identificada a estas personas, no sé por qué no actúa, por qué no los detienen. Son personas que están atentando contra la salud, contra la vida de las personas (…) Pero vamos a exhortar y pedirle que pueda intervenir en la zona. Vamos a formalizar la denuncia de la agresión sufrida por nuestros agentes”, dijo.

Afirmó que la comuna provincial busca que se cumpla el Decreto de Urgencia N° 115-2020 por el estado de emergencia, con la finalidad de desaparecer los focos de contagio que facilitan la propagación del coronavirus. Por ello, el comercio informal no tiene cabida en la “nueva normalidad”. Sin embargo, no mencionó si brindan oportunidades a los comerciantes para que puedan laborar, pues, como ya se sabe, el país enfrenta una crisis económica.