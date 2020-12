Alerta por las aglomeraciones, el relajo de medidas y el rebrote

Nuestra “nueva normalidad” en diciembre se asemeja mucho a la vida que se tenía antes de la llegada del virus. Las zonas comerciales están repletas de compradores que no respetan el distanciamiento ni usan mascarillas.

Debido a ello, varios especialistas se encuentran preocupados debido a un posible rebrote por estas fechas de celebraciones por Navidad y Año Nuevo.

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, sugiere que los adultos mayores no salgan a realizar las compras, sino los jóvenes. En caso de existir una extrema necesidad, dice que deben ir en horas con poca gente y por algo puntual.

Además, señala que se debe usar, adicionalmente, protector facial y agrega que se podría ir a las ferias en donde no hay aglomeraciones ni aire acondicionado.

El extitular del Ministerio de Salud, Víctor Zamora, hace énfasis en quedarse en casa, pues ir a una zona comercial es exponerse irresponsablemente.

La infectóloga Camille Webb precisa que también hay que tener cuidado con las iglesias y aconseja comprar por internet o tiendas más pequeñas.

Por su lado, el infectólogo Juan Villena cree que la población debe ser responsable cuando decida ingresar a un local.

Posible aviso de rebrote

El también profesor de la Universidad Cayetano Heredia, Ciro Maguiña, señala que el cambio de las tendencias de los últimos días es una alerta de que se podría venir una segunda ola. Él considera que los cines y conciertos, que ya reiniciarán sus actividades, son un alto riesgo.

Zamora coincide con él. “Tenemos indicadores que llaman la atención. Ayer (martes) tuvimos 77 muertes, que es más del doble de decesos del sábado”. También resalta que la positividad en las pruebas moleculares ha aumentado del 5% al 7%.

No hacen caso a expertos

Webb también asegura que el cambio en los números ’'debería ser un signo de alerta’'. Añade que nuestro sistema de salud es ’'tenue’', por lo que no se requiere de un gran aumento para que se abrume. Villena también se encuentra preocupado por ello.

El exministro Zamora manifiesta que en Chile, pese a tener un pequeño incremento de casos, ya han instaurado restricciones de movilización. ’'Nosotros estamos haciendo al revés’'. Él se pregunta, por ejemplo, por qué Piura aún no ha sido “cerrada” pese a que ya no cuenta con camas UCI disponibles. “Está bien que abramos (cines, casinos, etc.), pero discutamos qué criterio vamos a usar para cerrar”.

Precisamente sobre el tema, el epidemiólogo César Cárcamo, del grupo Prospectiva del Minsa, reveló ayer en RPP que su equipo de expertos no recomendó al Ejecutivo la reapertura de los casinos o el aumento del aforo en los centros comerciales. Así, indicó que “la economía se puede resucitar, las personas no”.

Navidad diferente

Para Maguiña, nuestras costumbres navideñas tienen que cambiar. Por ejemplo, si decidimos visitar a nuestros familiares, entonces que no sea por tiempos prolongados, sin abrazos.

Zamora, en tanto, pide más bien no visitar, sobre todo a los abuelos, pues el riesgo es alto. La doctora Webb más bien considera que ’'la realidad es que muchas personas se van a reunir con familiares’' y si bien lo más seguro sería no juntarse, en todo caso, sugiere, que los encuentros sean los más íntimos posibles con la mascarilla puesta. “Y si van a comer juntos, entonces mantener la distancia”, reitera.

Reacciones

Camille Webb, infectóloga de la UPCH

“No podemos predecir qué va a pasar en dos semanas o un mes, pero depende del comportamiento de la población. Las aglomeraciones y encuentros familiares podrían ser un empuje para el rebrote”.

Víctor Zamora, exministro de Salud

“Tanto por parte de los hijos o nietos, como de los mismos abuelitos, que quieren ver a sus familias, no lo hagan. No le regalen el virus, no le regalen la enfermedad. Eso es lo peor que puede suceder”.

Avance de la COVID-19 en Perú.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.