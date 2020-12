VMT: mujer denuncia que enterraron a otro cuerpo en nicho que compró

Una mujer identificada como Miriam Castañeda Guevara indicó que iba a enterrar a un familiar en un nicho que adquirió en el Cementerio Nueva Esperanza y que es administrado por la Municipalidad de Villa María del Triunfo; sin embargo, se llevó con la sorpresa de que este espacio ya estaba ocupado con otro difunto.

“Yo voy con mi hermana el 28 de noviembre a ver el terreno y me doy con la sorpresa que había otra persona en el lugar”, señaló. La fémina precisó que el día 1 de agosto enterró a su madre en dicha zona, y por ello, decidieron comprar otro espacio al costado para cualquier evento de muerte en su familia.

De acuerdo a declaraciones de la denunciante a ATV, el día 9 de setiembre compró este terreno y llevaba el aval de la comuna de VMT. Este nicho fue terminado de pagar el día 9 de noviembre con un precio de más de 2.000 soles. Ese mismo mes, murió uno de sus familiares y decidieron darle entierro junto a su madre.

Por otro lado, ella pidió una solución a la Municipalidad de Villa María del Triunfo para que puedan retirar el cuerpo del nicho. “El alcalde me debe una solución sobre esto. Hasta ahora no me dan una constancia para que sepan que es mi espacio”, dijo.

Sin embargo, la comuna respondió que solo podría resarcirle el dinero o dar otro terreno en el propio cementerio Nueva Esperanza.

