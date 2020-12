Reniec informa que a partir de ahora se podrá renovar el DNI virtualmente

Las fotos no las toma el mismo usuario sino otra persona que coloque el celular a unos 50 centímetros del rostro, de manera tal que ambos queden en posición paralela entre sí y perpendicular, con respecto al suelo.

El ciudadano no debe portar anteojos ni nada que le cubra la cabeza. No llevar prendas de color claro y, si sonríe, no debe abrir la boca ni mostrar los dientes.