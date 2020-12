“No significa que se relajen las medidas preventivas”, aseguran especialistas

A inicios de año el desarrollo de vacunas contra el Covid-19 se veía lejano por el tiempo que normalmente toman las investigaciones.

Sin embargo, el coronavirus ha logrado uno de los mayores hitos para la ciencia. Gracias a los estudios colaborativos y la velocidad de las tecnologías el mundo ya tiene sus primeras inmunizaciones contra el Sars-Cov-2.

“Esto habla mucho de la capacidad de negociación que tienen los gobiernos para poder implementar un programa de vacunación de esta magnitud”, comenta el epidemiólogo Edward Mezones, quien observa con asombro la rapidez con la que el convenio entre Pfizer y BioNtech logró introducirse en el Reino Unido.

“Llama la atención porque uno esperaría que coloquen la vacuna de Astrazeneca y Oxford, eso quiere decir que un sistema de salud público integrado y bien constituido como el de Inglaterra, ha permitido tener la logística necesaria para poder manejar esta vacuna más compleja”, añade. Una actitud gubernamental que deberá mantenerse de cara a próximas biotecnologías.

Aún no hay paper

Aunque parezca alarmante que no aún no se haya publicado el artículo científico de esta vacuna, el inmunólogo Juan More aclara que la publicación va aparte a la solicitud de regulación.

“No es necesario tener la publicación científica para solicitar el permiso para el uso de emergencia, como es el caso de esta vacuna”, señala.

Las investigaciones se hacen con datos exactos que son pedidos en su totalidad por la agencia reguladora encargada de permitir la entrada del medicamento al país.

Por ese camino ha optado Pfizer: a la par de ingresar la solicitud en Reino Unido, terminan de elaborar la publicación científica. Para More, esta decisión no le resta credibilidad a la vacuna y no debería preocupar a la población.

La vacuna no es el fin

“Debemos entender que la vacuna no es el fin, ni sinónimo de que se tengan que relajar las medidas preventivas como el uso de mascarilla”, sostiene la biotecnóloga Giuliana Oyola.

Mezones agrega que la vacunación no significa olvidarse de la enfermedad. “Hay que mantener una vigilancia epidemiológica activa para observar las futuras reacciones adversas”, enfatiza.

Hasta el momento, de los estudios de Pfizer y BioNtech se tienen resultados favorables, basados en los ensayos clínicos en fase 3. Pero, comenta More, “cuando la vacuna ya se aprueba y se comercializa, la efectividad suele ser menor que la observada en la fase 3”.

Por eso, la comunidad científica coincide en señalar la importancia de la vigilancia epidemiológica de parte de los gobiernos y la actitud colaborativa que han mantenido hasta el momento.

Agenda pendiente

Además de la vigilancia, queda un rol decisivo en términos de comunicación estratégica.

Últimamente, hemos visto el avance del discurso de los movimientos antivacunas, que cuestionan, justamente, la tecnología de esta vacuna ya aprobada.

“Se dice que esto va a alterar el genoma humano, que nos quieren mutar. Por esto el gobierno desde convocar desde ya a científicos para desarrollar campañas de comunicación para informar y tranquilizar a la población”, advierte Oyola.

Evidentemente, el éxito de la vacunación dependerá, además de la vacuna, de la disposición a ser vacunados.

Las cifras

43 mil fueron las personas en las que se probó la candidata a vacuna en fase

3 95% de efectividad demostró tener la vacuna, producto de las investigaciones en miles de humanos.

20 millones de personas recibirían esta vacuna en Reino Unido, según el gobierno.

$ 19.5 será el costo de esta vacuna en Europa.

Reacciones

Dr. Juan More, inmunólogo

“Es una muy buena noticia tener una candidata que, en un estado de aprobación, ya pasa a ser llamada vacuna. Hay que esperar que Pfizer y BioNtech haga las solicitudes a otros países”.

Dr. Edward Mezones, epidemiólogo

“Es un gran avance que demuestra que cuando hay inversión en ciencia y tecnología, muchas cosas se pueden lograr. El financiamiento ha permitido que las investigaciones se desarrollen eficientemente”.

Dra. Giuliana Oyola, biotecnóloga

“Es un día histórico para la salud pública porque marca el comienzo de una estrategia más ofensiva en la lucha contra el coronavirus. Con la vacuna se busca impedir el desarrollo de la enfermedad”.

