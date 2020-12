Minjus: “No hubo ninguna fuga desde túnel que conducía a penal Castro Castro”

Eduardo Vega, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, ratificó este último miércoles 9 de diciembre que no sucedió ninguna fuga de algún reo, tras conocerse el hallazgo de un túnel de 180 metros de largo que conducía al penal Castro Castro en San Juan de Lurigancho.

Según información previa del INPE, esto había sido construido en base a otro preexistente. Susana Silva, jefa del Instituto Nacional Penitenciario, manifestó este martes a La República que este túnel fue detectado en 2018 y que, en ese año, se procedió a destruirlo y taparlo con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.

“En principio, la información que tenemos es que esto no llegó a concretarse (la fuga). Efectivamente había un túnel de 180 metros, ya avanzado, pero que faltaba un tramo que podría haber llegado al penal, pero no llegó. No hubo ninguna fuga . Esto hay que reiterarlo y las investigaciones determinarán quiénes han participado en esta construcción de este túnel. Este es un plan que involucra a personal técnico”, aseveró Vega en Canal N.

Asimismo, señaló que pedirá una mayor rigurosidad al INPE y a la Policía ante una posible agravio en la seguridad de los centros penitenciarios. “Esta (construcción del túnel constata que existen) redes criminales dispuestas a todo para vulnerar la seguridad de los penales. Trasmitiré al INPE el tema de reforzar la seguridad de los centros penitenciarios para que se tomen las medias del caso”, precisó.

También acotó que las personas implicadas recibirán una pena alta por estos crímenes cometidos. “Esto es un delito penal como favorecimiento a la fuga que tiene previstas penas entre 2 y 4 años, y si es que hubiera funcionarios públicos involucrados en estos hechos, la pena podría llegar hasta los 8 años”, aseguró.

Por último, agradeció el trabajo de la PNP por este descubrimiento que evitó la fuga de los delincuentes. “Quiero felicitar a la Policía Nacional porque ha sido un trabajo coordinado y han tenido el seguimiento oportuno. En el penal se están tomando las medidas preventivas para saber quiénes estarían involucrados. Está claro que esto tenía que favorecer a internos vinculados al narcotráfico. No quiero adelantar opinión porque serán las investigaciones las que deben determinar si hubo algún nivel de colaboración (por parte de funcionarios públicos)”, finalizó.

