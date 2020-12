Freddy Cáceres Llica, regidor distrital de Yura, definió como una “coincidencia feliz” que él, su hermano el gobernador regional Elmer Cáceres Lica y el consultor del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Hugo Mendoza, estén relacionados con la Asociación Jardín del Colca donde se construye una plaza cívica. La obra, en que invierte 4 millones de soles el Gobierno Regional de Arequipa no cuenta con saneamiento físico legal y está ubicada en una zona de riesgo no mitigable.

“Son coincidencias felices, coyunturales, que no nos beneficia a ninguno de nosotros. Benefician a la gran población que se encuentran en las márgenes”, declaró. Sin embargo el gobernador Cáceres tiene un lote en la asociación y Mendoza es presidente de la misma. Un sector de consejeros regionales calificó la situación de un conflicto de intereses. Freddy Cáceres fue uno de los promotores de la obra paralizada con 71% de avance físico. La zona no cuenta con servicios de agua potable. “Yo sé que hay necesidades, pero no solo vivimos de eso. Hay otras cosas que levantan nuestras emociones y sentimientos para estar optimistas”, indicó sobre las carencias de esa población. Resaltó que los socios de Jardín del Colca han iniciado por cuenta propia la habilitación de zanjas para tuberías de agua. Indicó que más de 1.500 acudieron a la faena de 4 mil socios.

Sobre la paralización de los trabajos, el regidor sostuvo que fueron presiones políticas las causantes. Sindicó a algunos consejeros de no ser compatibles a las obra del gobernador regional. “El gobernador ha tenido bastante cariño de este pueblo del Cono Norte, también saben que el amor se paga con amor y la traición, bueno ya saben con que se paga”, declaró.

Cáceres concejal aseveró que la obra se finalizará.

Evalúan invitación a Cáceres

vEl presidente de la comisión del Consejo Regional de Arequipa que investiga la construcción de la plaza en Jardín del Colca, Harberth Zúñiga, indicó que este viernes verán si ratifican la invitación al gobernador Cáceres para que realice sus descargos. Sostuvo que también convocarían al residente de obra, además de pobladores de la zona. La comisión tiene plazo hasta fines de diciembre para presentar su informe final.