Dirigentes y pobladores del distrito de Pacora acordaron radicalizar el paro desde mañana miércoles 9 de noviembre, en espera de la llegada de representantes del Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional Lambayeque, a fin de solucionar el problema de la contaminación del agua en este distrito.

Por segundo día, los residentes de Pacora bloquearon la antigua Panamericana Norte. La medida de fuerza fue levantada alrededor de las 11.30 a. m., y luego realizaron una movilización por las calles del distrito.

¿Sin solución?

En entrevista con La República, Mariela Sipión Rivera, presidenta del Frente de Defensa de los Intereses de Pacora, indicó que los pobladores que apoyan las protestas exigen una solución integral al agua contaminada con arsénico.

“Nos prometieron agua en cisternas, pero eso no funciona. Un promedio de cuatro a cinco cisternas diarias, pero eso es mentira. Solo están viniendo una o dos cisternas por día, y no llega el agua a todos los pobladores. Y esas cisternas hacen un solo viaje”, explicó.

Sipión Rivera precisó que una de las soluciones sería la construcción de una planta de tratamiento para la remoción de arsénico en el agua potable. Sin embargo, aclaró que dicho proyecto debe ser ejecutado por el Ministerio de Vivienda.

“Queremos un proyecto que nos brinde agua de calidad y no perjudique nuestra salud. Se nos prometió una planta de tratamiento, pero no hay nada por parte del Gobierno central y local. Ahora nos preocupa también la forma en cómo se haría un proyecto de tal magnitud, pues no queremos una planta piloto como se está haciendo en otro distrito (Mórrope) con una empresa coreana”, explicó.

Pacoranos pidieron solucionar contaminación del agua. Foto: Clinton Medina

Jimmy García Sirlopú, dirigente de Pacora, pidió a los pobladores de los demás distritos de la provincia de Lambayeque mostrar su respaldo con esta radicalización del paro debido a que la contaminación de agua para consumo humano afecta a muchos distritos.

“En dos días de paro, no hemos visto una propuesta congruente a nuestras demandas por parte del Gobierno regional y el Ejecutivo. ¿Quieren que pase algo grave para que nos escuchen? Nos siguen prometiendo agua en cisternas, pero esa medida no sirve. La población se está envenenando con arsénico”, aclaró.

García y Sipión coincidieron en que necesitan la presencia del gobernador regional Anselmo Lozano y la ministra Hilda Sandoval Cornejo. Ante ello, aseguraron que continuarán con sus manifestaciones.

Acuerdos

A través de un comunicado, la Entidad Prestadora de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) informó que en una reunión con el alcalde del distrito de Pacora, Virgilio Vidal Arboleda, se acordó dar apoyo a la población a través de tres camiones cisterna, de lunes a domingo.

Además, indicó que se ha propuesto la construcción de una planta de retención de arsénico por 4 400 000 soles, cuyo financiamiento deberá ser dado por el Ministerio de Vivienda.