Denuncia que le vaciaron su cuenta tras quedar su tarjeta retenida en cajero

Una mujer denunció que un cajero retuvo su tarjeta de débito cuando intentaba retirar dinero en efectivo y horas después le vaciaron su cuenta. Según relató Carmen Bellido, el pasado sábado 5 de diciembre tomó un taxi y, como no tenía dinero en efectivo, fue a un cajero de la agencia bancaria BCP .

“Yo me acerqué a la estación Naranjal, allí hay un cajero. Coloqué mi tarjeta en este, de ahí desapareció y no pude generar ninguna operación”, mencionó la agraviada en diálogo con América TV.

Ante la suspensión de su tarjeta, la usuaria pagó por Yape y luego hizo el bloqueo de su cuenta. No obstante, de acuerdo al estado de cuenta, los delincuentes hicieron tres retiros desde un cajero, los cuales ascienden a más de S/ 2.000. Ella aseguró que esa plata se encontraba destinada para otras operaciones.

“Llego a plataforma y me dicen que antes de que bloqueé mi tarjeta ya me habían quitado mi dinero, que es S/ 2.234. [...] No tuve contacto con nadie, además estaba para mandarle la plata a mi madre. Todo desapareció y no entiendo por qué”, dijo la mujer.

En tanto, el Banco de Crédito informó que no era necesario emitir comunicado debido a que ya se hizo el reembolso a la cuenta de la agraviada.

Esta no es la única denuncia. Hace unas semanas, un hombre invidente denunció que le habían robado S/ 3.000 de su cuenta bancaria. La entidad le indicó que el retiro de los S/ 3.000 se realizó de manera regular el 17 de febrero en una agencia de la avenida La Marina, en San Miguel, con el uso de una tarjeta de débito. No obstante, el afectado lo descartó y pidió una solución inmediata.

