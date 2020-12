Un grupo de pobladores de la provincia de Caylloma protestó al frente de la sede del Consejo Regional de Arequipa. Reclaman que se haga efectivo el compromiso de entregarles más de 3 mil hectáreas como resarcimiento a los daños causados por la irrigación Majes I.

Richard Cáceres, presidente del Frente de Defensa de la provincia de Caylloma, explicó que la promesa es uno de los acuerdos de la mesa de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno Regional de Arequipa del 2017. Sin embargo acusó que el expediente está encarpetado la comisión Agraria del Consejo Regional desde 2018. “Necesitamos que el Consejo Regional emita la ordenanza”, pidió. Las tierras que exigen están en Majes I en el sector Pampa Grande. Cáceres indicó que se tiene el informe de disponibilidad de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). Advirtió que protestarán si no acceden a su pedido. También pidieron la salida de Napoleón Ocsa como gerente de Autodema. Señalan que no atiende pedidos de los pobladores. Incluso mencionó que con expropiaciones están adquiriendo los terrenos del proyecto Majes II. Negó que cada dueño no se quiera sentar a dialogar por la venta de predios. Jorge Huayta Quispe, presidente de la Asociación de Afectados por la represa de Condoroma, pidió que se también se les retribuya a las 120 familias con tierras de Majes I, en vista que no están considerados en el acuerdo del 2017.