Mercado Central: ambulantes piden mesa de diálogo tras ser desalojados por fiscalizadores

Oledeijo Almenari llegó hace más de un año al Perú debido a la pandemia. Se quedó sin trabajo fijo y tuvo que salir a vender bebidas en las calles de Mesa Redonda. Ella tiene 7 meses de embarazo y el Plan de Navidad Segura 360, ejecutado por la Municipalidad de Lima con el fin de erradicar el comercio ambulatorio en la zona comercial, la ha dejado más que angustiada.

Situación similar es la que viven decenas de ambulantes que, por estas fechas navideñas, abarrotan la zona de Mesa Redonda y el Mercado Central. Luego de conocida la medida municipal y el resguardo policial en la zona, los comerciantes ambulantes salieron a las calles para reclamar que los dejen trabajar en estas festividades, y demandan una mesa de diálogo con el burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz.

“He venido a laborar y me he encontrado con esta sorpresa de que no nos dejan trabajar. Esto me genera preocupación. Si no genero ganancias, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? Ya voy a dar a luz. ¿Cómo voy a comprar pañales?”, se pregunta preocupada Oledeijo.

“Tenemos hijos, tenemos familia. Queremos que nos dejen trabajar durante la campaña navideña, que nos reubiquen ordenadamente. Somos comerciantes, no somos delincuentes”, comentó un vendedor de correas.

“Al menos, que estas dos semanas nos dejen trabajar. A última ahora no, somos padres de familia y tenemos responsabilidades. Solo queremos trabajar estas dos semanas, es lo que pedimos”, agregó otro comerciante.

Nelly trabaja vendiendo en su silla de ruedas, y afirma que no hubo ninguna reunión previa con el alcalde o algún vocero. “Yo trabajo con un cochecito, una caja, y vendo mis productos. Necesitamos todos llevarnos un pan a la boca, necesitamos comer y llevar víveres a nuestras casas. Nosotros no nos hemos reunido con el alcalde, nos dijeron que a las personas con discapacidad nos iban a considerar dentro del trabajo, pero nada”, expresó.

Los comerciantes exigen reunirse con alguna autoridad municipal que pueda dar solución a su problema. A cambio, han prometido guardar distanciamiento y ajustar las medidas de bioseguridad durante su estadía en los alrededores de Mesa Redonda en fiestas navideñas.