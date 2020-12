Mazzetti descarta que vacunación se realice el mismo día de las elecciones

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, descartó que la vacunación contra la COVID-19 se realice el mismo día de las elecciones generales , a fin de evitar aglomeraciones.

“El día de las elecciones no se va a vacunar a nadie. La asociación que hemos hecho con la ONPE es porque vamos a usar los locales de votación para vacunar antes de las elecciones. Hemos dicho que usaremos el mismo sistema; para eso nos venimos reuniendo desde hace tres meses”, aseveró la titular del Minsa durante su presentación ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República.

Mazzetti explicó que los ciudadanos deberán acudir al local de votación hasta en tres ocasiones, para no mezclar ambas actividades y evitar aglomeraciones.

“Una para la primera dosis de vacuna. Si nuestro país alcanza a tener vacuna para todos en el primer trimestre, lo cual dependerá de la oferta, en marzo voy a mi local de votación y me vacunan, solamente me vacunan. Luego en abril vamos a votar, y posteriormente vamos a volver a nuestro centro de votación para la segunda dosis [...] Tenemos que ser responsables, la ciudadanía sabe que debe huir de donde haya aglomeraciones y no permanecer en un mismo lugar por más de dos horas”, detalló Mazzetti.

Asimismo, informó que el Perú podría iniciar la vacunación contra la COVID-19 a fines de diciembre o enero, dependiendo de la llegada de las primeras 50.000 dosis que enviará el laboratorio Pfizer.

Finalmente, remarcó que la vacuna no es obligatoria para ningún ciudadano. “Ninguna vacuna es obligatoria, va a depender de la responsabilidad de cada ciudadano decidir si se vacuna o no. Cada uno es libre e independiente”, mencionó.