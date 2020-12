Ante la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque fue denunciado el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), Marcos Gasco, por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y colusión agravada por el caso del alquiler de 10 vehículos por S/ 62.000 en el estado de emergencia sanitaria.

Los concejales Jony Piana, Andrés Puell y Percy Espinoza denunciaron en la Fiscalía Anticorrupción al burgomastre y la subgerente de Logística Rosa Villalobos, luego del alquiler de nueve autos y una camioneta a través de la modalidad de comparación de precios, que consideran irregular porque no se respetó la norma, según su versión.

Asimismo, se incluye en la denuncia por colusión agravada a José Ruiz Cardozo, quien es gerente de la empresa Multiservicios R. A. Del Norte E. I. R. L.

Fundamentos

Germán Vásquez, abogado de los concejales, señaló que el ayuntamiento fundamenta la contratación de los vehículos para reforzar la seguridad ciudadana en el DU n.° 115-2020 que dictó medidas extraordinarias para la recuperación de espacios públicos. Empero, el letrado aseguró que esta disposición solo autoriza el desembolso del presupuesto en el contrato de fiscalizadores y no unidades móviles.

También mencionó que Multiservicios R. A. Del Norte E. I. R. L., en un solo día, bajó el primer costo consignado en el proceso de alquiler, según el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

Niegan los hechos

A su turno, el gerente general de la MPCH, Eleazar Torres, garantizó la transparencia en la administración edil y aseguró que no tienen problemas en colaborar con la justicia. Añadió que no es cierto que el DU n.° 115-2020 prohíba la contratación de unidades vehiculares. “Lamento que no hayan revisado los anexos de dicho decreto”, enfatizó.