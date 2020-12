Irregularidades en obras de mantenimiento de vías vecinales en Cusco

La Contraloría General de la República inició la fiscalización de los trabajos de mantenimiento de vías vecinales en las provincias del Cusco. Estos trabajos son rutinarios ante la cercanía de la temporada de lluvias. El presupuesto asignado a las municipalidades provinciales no es chancay de a 20 . Asciende a más de S/ 324 millones .

El representante de la Contraloría General de la República en Cusco, Oscar Ayauja Medrano, advirtió situaciones adversas. Confía que sean subsanadas por los municipios para no afectar los intereses del Estado.

En la región Cusco, dijo, hay 239 contratos de mantenimiento de vías. Lo lógico es que haya igual cantidad de inspectores que controlen los trabajos. Empero solo hay 162 contratos para esa labor. Es probable que tres o cuatro obras sean controladas por una sola persona. Todo estaría bien siempre y cuando esos supervisores hagan bien su trabajo.Sin embargo, “hemos advertido que hay zonas donde no se están cumpliendo las especificaciones técnicas”, precisó el funcionario.

En la verificación de Contraloría también se advirtió irregularidades en el proceso de contratación de empresas. No han cumplido con requisitos.

En el caso del mantenimiento de la vía en el tramo Quille- Huilcuyo- Huasquillay-Ccaccasiqui, en la provincia de Paruro, la entidad detectó hasta siete situaciones adversas. No contaba con número de trabajadores que detalló el contratista, laboran sin señales de seguridad y equipos de protección, no hay un cuaderno de ocurrencias del ingreso y salida de materiales y que no se cumplen con ciertas especificaciones técnicas.

En la provincia de Acomayo en el tramo Huadhua, se inició con el trámite de pago del Plan de trabajo (Fase I) a pesar que no se cumplió con el cronograma y que no se hicieron estudios completos de la zona donde se ejecutará la obra.

En la provincia de Paucartambo, tramo Pilco, Uscamarca, Mandurpugio, Chacllabamba Alta y Cochacochayoc; advirtieron que la entidad municipal no cauteló el cumplimiento de plazos para la subsanación de observaciones y aprobación del plan de trabajo, y que los estudios de las canteras no cumplen con las condiciones mínimas.❖

Elección por sorteo

En Paucartambo se realizó un contrato irregular “Estos contratos se habrían dado por sorteo, sin brindar el puntaje adecuado a cada empresa, lo que hace que lleguen a un sorteo sin igualdad de condiciones” precisó Ayauja

Finalmente en la provincia de Canas, tramo Chancarani hallaron fisuras y hundimiento en el pavimento, en las cunetas detectaron el crecimiento de vegetales que podrían afectar el afirmado de la vía ante las lluvias.