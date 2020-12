Carolina Salvatore revela que se salvó de morir tras sufrir accidente de tránsito

Carolina Salvatore, periodista deportiva del medio local, reveló que sufrió un accidente automovilístico el pasado jueves 3 de diciembre a la salida del canal TV Perú, en el Cercado de Lima. Asegura que gracias a la protección de su vehículo pudo salvar de morir.

“(El vehículo) me embiste, me hace perder el control. Choco contra un poste, se abren todos mis airbags que me salvan la vida y las lesiones graves que pude haber tenido y (el conductor del otro auto) se da a la fuga. Mi auto quedó en absoluta destrucción”, afirmó la conductora en sus redes sociales.

Señaló al responsable como Lugo Zelada Riva, quien después del accidente intentó darse a la fuga. Sin embargo, logró ser capturado luego de que un patrullero que rondaba la zona lo interviniera por cruzarse a velocidad una luz roja.

Salvatore indicó que debido al impacto quedó en estado de shock y tuvo que ser auxiliada por testigos y sus compañeros del canal. Por su parte, el sujeto afirmó no tener nada que ver con el hecho y, por el contrario, dijo que la periodista había sido responsable.

Luego, ambos fueron llevados a la comisaría de Petit Thouars para las diligencias correspondientes. No obstante, debido a sus lesiones, ella debió ser trasladada hacia una clínica local, pues estuvo a punto de desvanecerse.

Agregó que tanto Zelada como su esposa se desentendieron del hecho, a tal punto de no querer atribuirse responsabilidades. Sostuvo que la mujer intentó “coaccionar” la labor de la Policía dentro de la dependencia.

La comunicadora apuntó que el vehículo de Lugo Zelada, a quien calificó como “un peligro para la sociedad”, no contaba con seguro vigente. Mediante su denuncia, pidió que el caso no quede impune y afirmó que irá “hasta las últimas consecuencias” para que el sujeto responda con sus obligaciones.