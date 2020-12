Quedan pocos días para la finalización del año escolar y aún existe la incertidumbre si los alumnos retornarán a sus aulas o continuarán bajo la modalidad remota el próximo año.

El gerente regional de Educación de Arequipa (GREA), Raúl Sánchez, señaló que esta semana el Ministerio de Educación (Minedu) definirá los lineamientos o precisiones finales para el 2021, que serán la ruta a seguir en cada región. Aunque lo más probable es que la educación a distancia continuará hasta julio de 2021. En Arequipa, 86 colegios ya realizan clases semipresenciales. Seguirán bajo esta modalidad y podría ampliarse a más instituciones educativas en jurisdicciones donde el Covid-19 fue controlado.

Lo cierto es que un nuevo año escolar virtual podría acrecentar las brechas presentadas en esta pandemia, y que aún no pudieron ser resueltas. Por ejemplo, hasta ahora no se concluye con la entrega de tablets.

De acuerdo al reporte del aplicativo Yawi 2.0, aún hay 10 mil escolares sin ser contactados. De esa cantidad, 7 mil son de la educación privada y 3 mil de la estatal.

Sánchez señala que la misión será fortalecer la estrategia de Aprendo en Casa. Eso obliga a entregar más de 11 mil tablets comprometidas por el gobierno nacional para Arequipa, capacitación de docentes en el uso de la tecnología y mejorar las plataformas virtuales donde se dictan las clases.

Sin embargo, para el representante de la Asociación Regional de Padres de Instituciones Educativas Privadas de Arequipa, Henry Carnero, la mayor preocupación parte de asegurar si los colegios brindarán una educación de calidad a sus hijos, aún bajo esta modalidad.

“La educación remota generó estrés absoluto a los niños y no ha permitido tener una educación calidad y no se han cumplido los objetivos”, señala.

Carnero refirió que a partir de los problemas identificados debe plantearse una reforma.

Al respecto, el gerente de Educación precisó, pese a ser un año atípico, han logrado los objetivos planteados por el Minedu

Matrículas

En espera de los lineamientos del Minedu, varios colegios privados ya presentaron sus tarifas económicas aplicables para la matrícula y pensión del año escolar 2021 basados en dos escenarios, virtual y presencial.

La República consultó las propuestas de cinco instituciones educativas, publicadas en sus plataformas web. Las diferencias por tipo modalidad varían entre 50 a 100 soles, donde la presencial es la más costosa. Sin embargo, no todos aclaran si hubo un incremento con respecto al presente año o se mantiene considerando la crisis sanitaria.

Asimismo, ponen como requisito para la matrícula, no mantener deuda vencida.

Entre los consultados, anuncia que los trámites administrativos se realizarán de manera virtual.

Para Henry Carnero, los colegios no deben aumentar las pensiones ni establecer montos diferenciados por tipo de enseñanza. “Debería mantenerse la pensión como ha quedado en el 2020, en el entendido que no tenemos ninguna seguridad que este tema de la pandemia va a terminar controlado y no vamos a estar sometidos a riesgos”, refirió.

El secretario de defensa de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Región Arequipa (Ariepa), Ricardo Medina, señaló que noviembre se mandaron comunicados a los padres de familia para que separen sus matrículas, sin embargo, notaron con preocupación que la respuesta no viene siendo inmediata. Pocos matriculados.

Por otra parte, en esta parte del año escolar, Medina refirió que varios planteles pasan por un mal momento, pues los padres de familia no terminan de cancelar las pensiones, en algunos casos, las deudas son de hasta de cinco meses.

“Los colegios no pueden subvencionar los sueldos a los profesores porque no reciben los pagos de los padres que se comprometieron a pagar y ya estamos finalizando el año”, precisó.

Sin ingresos, algunas instituciones educativas cerrarían por la morosidad y falta de matriculados.

Existe el caso de un colegio particular del distrito de Cerro Colorado que anunció su receso temporal por dos años por presentar una crisis financiera. La República tuvo acceso al comunicado emitido el 30 de noviembre donde anuncia a los padres de familia esta decisión frente al bajo nivel de ingresos y el incumplimiento de pago de pensiones.

Esto debe concretarse con una resolución de GREA. Por lo pronto, el gerente de Educación indicó que no recibió ningún pedido de suspensión. ❖

Colegios con protocolos

El representante de Ariepa indicó que durante este año los colegios empezaron a adecuar sus instalaciones con los protocolos sanitarios. Esto ante la posibilidad de retornar a una educación presencial o semipresencial.

Al respecto, el representante de la Asociación Regional de Padres de Instituciones Educativas Privadas de Arequipa, Henry Carnero, señaló que los planteles deberán garantizar las condiciones de bioseguridad y de distanciamiento donde el aforo por aulas debería reducirse a la mitad para evitar posibles riesgos de contagio de COVID-19.