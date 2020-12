Cifras que generan preocupación dio el coordinador regional de la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra La Pobreza en Lambayeque, Luis Montenegro Serquén, al referirse al número de personas de esta región que han pasado a ser pobres y muy pobres en lo que va de la pandemia.

Según Luis Montenegro, unas 119.000 personas (10% de la población total) se han sumado en estos meses de pandemia a los 239.452 lambayecanos (20% de la población) que ya se encontraban en situación de pobreza antes del inicio de la emergencia sanitaria (1 197 260 habitantes en Lambayeque, según INEI-2017).

Con esto, explicó, al menos el 30% (358.452 personas) del total de la población de Lambayeque se halla en condición de pobreza, en donde el 6% de dicha cifra (21.507), específicamente de la zona rural de los distritos más vulnerables de la región, es de pobreza extrema.

Sin embargo, lo alarmante no queda allí, sino que otros 240.000 lambayecanos se sumarían dentro de poco al mencionado 30% de personas pobres en la región, debido a que actualmente no tienen un empleo fijo y sus ingresos con respecto al número de miembros en su familia no es el más adecuado.

“Según datos que manejamos, alrededor de un 20% de lambayecanos (240.000) están vulnerables y en cualquier momento pueden pasar a condición de pobres. Muchos perdieron sus empleos y ahora el ingreso diario o semanal que perciben no alcanza para el sustento de sus hogares”, señaló.

Acciones

Por ello, indicó que es urgente que las autoridades locales tomen acciones en este tema, principalmente, en salud, educación y empleo.

Posteriormente, señaló que es necesario mejorar los establecimientos del primer nivel de atención, ya que, de esta manera, los más pobres de las zonas alejadas de la región no tendrán que recurrir a los hospitales en las capitales de provincia, demandando una serie de gastos que están fuera de su alcance.

En educación, es pertinente cerrar la brecha digital que existe en cuanto a la educación remota, pues la desconexión de los niños pobres de sus clases solo agravará su situación y seguirá poniendo trabas a su desarrollo.

Finalmente, Luis Montenegro pidió a las autoridades municipales hacer esfuerzos por mantener los empleos que se han generado con programas como Trabaja Perú, donde miles de personas en diferentes distritos tienen ingresos gracias a la ejecución de trabajos de limpieza y mantenimiento en sus localidades.