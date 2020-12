Gore Piura: funcionario deslinda responsabilidad en caso de presunta estafa

El subgerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Piura, Javier Mejía Seminario, rechazó tener algún tipo de responsabilidad en la falta de pagos a proveedores que contratan con la entidad regional para el abastecimiento de insumos médicos.

El funcionario indicó que, si bien el Gobierno Regional ejecutó acuerdos con proveedores para entrega de insumos médicos, él solo se encargó de la parte operativa y logística, como la recepción de los productos.

Mejía aseveró que desconocía la falta de pagos a los proveedores y que se trata de un tema que escapa de sus competencias como funcionario de una determinada área.

“Hace apenas 15 días, un proveedor me hizo conocimiento de la deuda, y le expliqué que es el área de presupuesto quien tiene que responder al respecto. Yo no he contactado a ningún proveedor, solo me encargo de hacer la recepción de los insumos y mi trabajo ya terminó ahí”, expresó.

Como se recuerda, el empresario Geraldo Paiva Coronado denunció que el Gobierno Regional no le ha cancelado alrededor de S/ 140.000 por insumo médicos que entregó. El empresario acusó al funcionario Javier Mejía Seminario de haberle prometido el pago desde hace 4 meses.