Federico Rosado

Docente

“En este preciso momento vemos a los rehenes en la casa del embajador japonés. Han transcurrido diez días y ellos viven sin servicio de agua potable, electricidad, internet ni telefonía celular. Realmente una situación terrible”.

Una reportera televisiva daba cuenta, en 1996, de lo que ocurría en los primeros días del secuestro del MRTA.

En el Perú, 3 millones y medio de personas no tienen acceso a agua potable y más de 6 millones no tienen desagüe conectado a la red pública. Sin agua ni desagüe, no diez días, hace diez años.

“Yo no entiendo cómo hay personas en el Perú, que no son conscientes y salen a la calle, en medio de la cuarentena. Después están haciendo cola en los hospitales, contagiados por el coronavirus. Veo a vendedores ambulantes, realmente irresponsable”.

Un médico peruano se escandaliza porque después de cinco meses de cuarentena, vendedores ambulantes salen a la calle.

En el Perú, el 85% de los negocios son microempresas. Uno, dos hasta cinco peruanos que se organizan para vender “alguito” y poder comer. Viven del día. En el mejor de los casos logran generar 50 soles. En el peor, S/ 10.

“Primicia señores. Estamos viendo cómo los pasajeros de los buses parados por el bloqueo de carreteras han ingresado a un fundo y están sacando uvas. Incluso se ve a un niño con su padre que se llevan dos racimos”.

El reportero televisivo narra lo que ocurre durante el paro de trabajadores agrarios. La conductora, en el set, comenta que esto es un atentado contra la propiedad y que no tiene ninguna justificación.

Los pasajeros estuvieron cinco días en los buses, porque la carretera estaba bloqueada. Ya no tenían dinero para comer, tampoco había dónde comprar. Es el Perú, su realidad.