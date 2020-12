Jesús Romaní, cambista con más de cinco años de experiencia, denunció haber sido víctima de estafa por parte de un sujeto que le entregó un voucher de depósito virtual a su cuenta por 27.850 soles para comprar más de 7.600 dólares. No obstante, el dinero nunca pudo ser retirado, ya que la cuenta original estaba bloqueada por el banco.

“Me confié porque vi que el depósito se había hecho a la cuenta solicitada. El dinero aparecía como un depósito en la cuenta, pero cuando se quería retirar o disponer no se podía hacer nada porque nos decía que la cuenta [de origen] estaba bloqueada. Estuvo dos días así hasta que desapareció”, contó en RTV.

La víctima señaló que Luis Peña Mitma, a quien denunció por estafa, se acercó la tarde del 2 de diciembre a su local ubicado en la cuadra 11 de la avenida Gran Chimú, San Juan de Lurigancho. En el lugar, compró 7.672 dólares, pero no realizó el pago en efectivo, debido a que había una larga cola en el banco BCP y mencionó que lo haría virtualmente.

“Se presentó como ‘Mauricio Pérez’ y me pidió el número de cuenta para depositarme el monto desde su aplicativo porque era mucho dinero y tenía miedo que le roben al retirarlo del banco. Luego, dijo que no podía hacer transferencia porque estaba fallando el sistema. Volvió a los cinco minutos con el pantallazo del depósito en donde salía el nombre de la titular de la cuenta y el abono. No dudé y le entregué el dinero en dos sobres”, manifestó.

Estafador fue detenido

Minutos después, Peña Mitma retornó confiado a la casa de cambios para reclamarle a Jesús que el dinero entregado estaba incompleto y le faltaban 600 dólares. En ese momento, se percataron de la operación fraudulenta; y, ante los reclamos porque el depósito no podía ser retirado, el delincuente fue detenido por un familiar del agraviado cuando pretendía huir por un pasaje aledaño.

“Con ayuda de un policía de tránsito se identificó y ahí nos dimos cuenta que nos había dado un nombre falso. Le exigimos que nos devuelva el dinero, pero dijo que el dinero lo tenía otra persona que conducía un auto rojo y lo esperaba en un parque”, acotó.

Joven pide identificar al cómplice del sujeto que lo estafó para que sea puesto en prisión. Foto: Joel Robles/URPI-GLR

La policía encontró videos donde el detenido se graba enseñando el dinero recibido por su cómplice. El cambista exige justicia y cárcel para el imputado, pues teme que más personas puedan ser víctimas de esta modalidad.