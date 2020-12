Puno: intervinieron a 4 camiones cargados con contrabando de La Culebra del Sur

Tras labores de inteligencia y seguimiento, efectivos de la Policía Fiscal de Puno y Lima así como agentes de inteligencia, junto a personal de Aduanas, lograron intervenir a cuatro camiones cargados de mercadería de contrabando que pertenecerían a la organización criminal “La Culebra del Sur”. El hecho tuvo lugar en la carretera Puno - Desaguadero a la altura del distrito de Juli.

El operativo policial se programó del 03 al 05 de diciembre. Cuando cuatro camiones de contrabando circulaban por la carretera Puno-Desaguadero, en el tramo Pomata-Juli.

Se trata de los camiones con placas de rodaje T2U-946, M1E-936, V5A-859, y C4C-746, todos ellos de la marca Mitsubishi modelo Fuso.

El valor de la mercadería de contrabando y los vehículos incautados asciende a 2 millones 800 mil soles de acuerdo a las estimaciones realizadas por personal de Aduanas.

Durante el operativo fueron intervenidos los conductores de las cuatro unidades. Fueron identificados como Edgar Paredes C., Elisban Arocutipa C., Julio Larico L., y Edgar Arocutipa C., quienes son investigados por el presunto delito de contrabando.

Cabe recordar que “La Culebra del Sur”, es una organización criminal que traslada productos de contrabando en varios camiones burlando todos los controles policiales y aduaneros instalados en la carretera o rutas alternas.

Para evitar un enfrentamiento con los contrabandistas, los agentes policiales tuvieron que trasladar los camiones a los almacenes de Aduanas Puno para continuar con las diligencias de conteo de la mercadería incautada.