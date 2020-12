Policías y manifestantes liberaron las vías

Efectivos de la Policía y los mismos manifestantes decidieron liberar la Panamericana Sur, luego de que el Congreso derogara la llamada ley de promoción agraria.

Primero, los agricultores celebraron la decisión del pleno del Congreso, se abrazaron, aplaudieron y lanzaron vivas a su lucha. También recordaron -lamentándolo- la muerte del joven Jorge Yener Muñoz, de apenas 19 años, que falleció el jueves por el impacto de un proyectil, en Virú, región La Libertad.

Policías y agricultores empujaron grandes bloques de piedras para iniciar el paso de los buses varados durante cinco días del paro agrario. El primer lugar en abrirse fue el tramo de bloqueo situado entre el kilómetro 295 de la Panamericana Sur, en la llamada Extensión Guadalupe.

“Ahora queremos mejores normas”, dijo un agricultor, que celebraba, mientras atrás de él ardía una llanta.

Norte: “héroe del agro”

Mientras tanto, ayer pobladores de Virú despidieron a Jorge Yener Muñoz, el joven de 19 años que falleció por un proyectil. Incluso en Lima manifestantes llegaron hasta la Corte Superior de Justicia de Lima a dejar mensajes en favor de Muñoz. Lo llamaron “héroe del agro”.

Al respecto, se informó que la necropsia de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú confirmó que la muerte del joven obrero fue por proyectil de plomo de un arma de fuego.

En el norte, en la zona de Virú, continuaron las protestas. Ayer, por la mañana, otro joven falleció, pero tras sufrir un atropello en la bloqueada Panamericana Norte.

Se le identificó como Dennis Fernández Gonzales (23).

La consejera de La Libertad, Mirtha Higa, indicó que los efectivos de la Policía no quisieron trasladar al joven al puesto de salud de Chao. Otra versión indicaba que falleció por los bloqueos en la zona.

Lo llevaron en mototaxi, pero falleció en el trayecto hacia el centro de salud.

Drama en el sur

Por la tarde, horas antes de que se tomara la importante decisión en el Congreso, en la Panamericana Sur y Norte se vivían fuertes dramas, mucha desesperación.

“Lo poco que teníamos se ha acabado en cinco días. Solo tomamos agua, a veces galletas. Comemos si se puede. Y acá hay mujeres que están con bebés… No podemos usar el baño del bus porque ha colapsado, cinco días sin bañarnos”, dijo, desesperada, la pasajera varada Margarita Quispe Sánchez, en la zona Barrio Chino.

A su vez, el anciano Simón Cáceres reclamó: “¿Comer? Ya no podemos, comíamos lo que la gente pobre cocinaba y nos vendían. Yo no sé por qué el Gobierno no manda a policías. La mayoría del periodismo solo comenta desde Lima”, le dijo a La República.

En otro bus, Sonia Cabrera señaló a su papá Alejandro Cabrera (95). “Mi papá trata de bajar porque a esta hora (mediodía) acá adentro el calor es insoportable”, exclamó.

Tras cinco días de paro agrario, la situación de los varados había empeorado. Los comerciantes lo habían perdido todo, familias enteras no tenían qué comer, niños, ancianos y hasta mascotas padecían el sol inclemente.

“Estoy enfermo y con depresión. Estoy tomando agua, pero no es suficiente. Desgraciadamente, los medicamentos se me acabaron, yo traía solo para el viaje a Tacna”, contó Juan Picuadra (77).

En Barrio Chino realizaron ollas comunes y donaron lo que pudieron a los pasajeros.

Todo era insuficiente ante los miles de varados.

Minsa y EsSalud enviaron brigadas

Hora antes, el diálogo entre dirigentes agrarios y la misión del Ejecutivo se había suspendido.

EsSalud había logrado enviar unidades con medicamentos. Y el Minsa envió 98 balones de oxígeno a Ica, en un avión de la FAP.

Un tema poco contado era el de los pasajeros que iban con sus mascotas. Algunos dejaron de comer para alimentarlos e hidratarlos. “Si yo hubiera sabido que iba a pasar esto, no la traía”, comentó Marilú Ayala.