El motociclista que atropelló y acabó con la vida de Dennis Fernández González en Chao (Virú) se encuentra en estado de coma en una clínica particular en Trujillo.

Tras el accidente ocurrido en la madrugada del viernes 4 de diciembre, el joven identificado como Joel Noe Rumay Saune, de 22 años de edad, fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y llevado a la comisaría del sector.

Sin embargo, el joven no fue derivado a la posta para las atenciones debidas producto del fuerte impacto. Según la consejera regional de Virú, Mirtha Higa Urquiaga, los agentes lo llevaron directamente a la dependencia policial.

Unas horas después, los familiares de Rumay Saune pudieron llevarlo hasta una clínica en Trujillo debido a las complicaciones para transitar en la Panamericana Norte. Hasta el momento, se conoce que su estado de salud es crítico y se encuentra entubado.

En ese sentido, Higa Urquiaga reveló a La República que los familiares pidieron esclarecer los hechos y determinar responsabilidades sobre qué sucedió dentro de la comisaría.

La autoridad también precisó que el accidente ocurrió debido a que en el lugar no había luz y el motociclista no pudo ver a Fernández González; pese a ello, el conductor junto con Higa y vecinos trataron de auxiliarlo. En ese sentido, señaló que no se recibió apoyo de la PNP para el traslado del joven, quien llegó cadáver al nosocomio, en medio de las protestas por la derogación de la Ley de Promoción Agraria.