Nuevamente la Panamericana Norte, a la altura de Valle de Dios en el distrito de Chao de la región La Libertad, fue bloqueada desde las 5 de la mañana con el reclamo de justicia por parte de los vecinos y amigos de Jorge Muñoz, quien falleció durante las protestas del paro agrario.

“Estamos haciendo esta huelga por la muerte de nuestro compañero Jorge Muñoz, que se haga justicia (...) es un joven rondero, un padre de familia que salía a trabajar, un padre que no va llegar a conocer a su niño que viene en camino”, expresó una compañera de Muñoz a Exitosa.

“Nadie se hace responsable, yo he estado ahí, la policía empieza a lanzar perdigones, estábamos pacíficamente, si no nos levantamos el estado no nos hace caso, somos gente humilde, somos gente de campo. Nadie se hace presente, donde están las autoridades. No nos sentimos respaldados”, indicó otra manifestante.

Hay cuatro piquetes donde han bloqueado la Panamericana; en el Fondo Semillero, el puente Nuevo chao, el cerro Las Tetas y Valle de Dios.

