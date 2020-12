A 19 días de Navidad, Mesa Redonda luce abarrotada de personas y ambulantes

Pese a que el nuevo coronavirus continúa en Perú, cientos de ciudadanos acudieron a Mesa Redonda en Centro de Lima para realizar las compras navideñas como cada año; las calles lucen abarrotadas de clientes, ambulantes y hasta carretilleros que van de galería a galería.

Los vendedores de las galerías indicaron que las ventas van en incremento, ya que los adornos están en precios accesibles para todos. “Los adornos de Papá Noel varían desde los 20 a 30 soles. En estas épocas navideñas, suelen salir las coronas, objetos musicales y otros referentes a la fecha”, señalaron para RTV.

Asimismo, los comerciantes informales se encuentran en las vías para ofertar algunos productos relacionados a la Nochebuena. A la vez, algunos compradores aseguraron que el panorama no es distinto al del año 2019. “La verdad es que hay mucha gente, no se puede caminar. Incluso, hay calles muy abarrotadas. Yo no veo la diferencia entre el año pasado y este año con pandemia, solo han puesto una valla y ya. Sí recomendarían que vengan por el precio módico”, dijeron.

Por otro lado, en Mesa Redonda se visualiza la venta de árboles, juguetes, adornos, peluche, entre otros artículos referentes a Navidad. Incluso, los vendedores manifestaron que los precios se mantendrían en los días posteriores. El Ministerio de Salud recordó a la población que deben acudir temprano a efectuar sus compras y no dejarlas para última hora.

Personas llegan a comprar adornos navideños. Foto: María Ponce / URPI-GLR

Por último, pidió el uso de la mascarilla debidamente y siempre estar con el alcohol gel en la mano para evitar algún contagio. Hasta la fecha, a 970.860 se elevaron los casos positivos y a 36.195 las muertes por coronavirus.