VMT: a dos años del caso, continúan sin ubicar a presunto asesino de mujer

A dos años del asesinato de Marisol Estela Alva en Villa María del Triunfo, familiares de la víctima piden justicia por el caso de feminicidio que aún no cesa al no hallar al culpable. El principal sospechoso —y hasta ahora inubicable— es el exmilitar Luis Genaro Estébez Rodríguez.

La hermana de la víctima indicó que este caso ocurrió hace dos años y necesita encontrar justicia. “Todos los días me embarga la tristeza, a mí, mi madre y todos los que la conocimos”, señaló. El abogado de la familia aseveró que el caso no continúa al no encontrar al feminicida.

“Ya se debería estar pasando al juicio oral, previamente hay audiencia de control de acusación, la cual no podrá ser llevada a cabo porque no está presente la persona”, dijo Álvaro Peláez en América. Asimismo, precisó que existe una inacción por parte de la Policía Nacional del Perú al no saber el paradero del hombre.

Luis Genaro Estébez Rodríguez fue puesto en la ‘Lista de los más buscados’ con una recompensa de 20.000 soles; no obstante, aún no se sabe nada de él. Incluso, tiene una pena previa de nueve meses de prisión preventiva por el Poder Judicial.

El Ministerio Público ha solicitado la mayor pena posible; es decir, la cadena perpetua para el responsable. Familiares siguen en busca del principal sospechoso, quien habría abandonado el cadáver en un cilindro en Villa María del Triunfo en el 2018.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, la joven habría sido recogido por Luis Genaro Estébes Rodríguez mediante un minivan el 27 de noviembre de 2018. Desde ese día, se desconocía el paradero de la fémina; posteriormente, se hallaría su cuerpo en un cilindro. La minivan que alquilaban no solo dio positivo en la prueba de luminol, sino que también encontraron fragmentos óseos de la mujer.

Importante

Si usted quiere denunciar situaciones de riesgo o ser víctima de violencia sexual, física o psicológica, puede usar el servicio del Chat 100. Además, cuenta con la Línea gratuita en violencia contra la mujer (0800-00205) para recibir denuncias desde todo el país.