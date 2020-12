Piden ayuda para Dannita, una niña con leucemia linfoblástica aguda

A los cuatro años de edad, a Dannita le detectaron leucemia linfoblástica aguda con la variación en el cromosoma Filadelfia, una enfermedad considerada de muy alto riesgo. Sus padres iniciaron una campaña #TodosconDannita para recolectar dinero con el fin de que la menor pueda acceder a un mejor tratamiento médico en Europa.

La familia Dannita pide ayuda económica. Foto: composición LR/Familia Ramos

Desde la detección de la enfermedad, en octubre del año pasado, Dannita recibió terapias para controlar el cáncer. Después de varios meses, la pequeña recibió un trasplante de médula ósea, gracias a la donación de su hermana mayor de 12 años. Sin embargo, la enfermedad no paró.

“Lastimosamente, esta enfermedad es engañosa y volvió a atacar a la médula. La enfermedad ha regresado con más fuerza, más agresiva y ha hecho que mi hija tenga que volver a quimioterapia desde hace una semana”, relató Diana Ramos, madre de la menor a este diario.

Además, Ramos también explica que su hija tiene un problema al corazón, llamado coartación de la aorta. Por tal motivo, no puede recibir una quimioterapia normal como otros niños. Actualmente, la menor toma medicamentos para controlar la enfermedad. No obstante, desde hace algunos días no están surtiendo efecto.

“Al ser una niña con trasplante de médula ósea, me dijeron que lo que ella aceptaría es quimioterapia tras quimioterapia, así nada más, hasta mantenerla. Pero nosotros como padres no queremos eso. Queremos que ella tenga la posibilidad de curarse. Por eso, estamos buscando que Danita pueda viajar a Europa y así acceda a una mejor atención en su tratamiento”, agregó la madre de la menor.

La familia ya está realizando actividades para recaudar los fondos. Este sábado 12 se ha organizado una pollada en su domicilio en Vallecito Alto, San Gabriel, en Villa María del Triunfo.

Las personas interesadas en apoyar esta causa pueden comunicarse al número 922 981 221 o depositar apoyo económico a la cuenta del Banco de Crédito del Perú (BCP): 194-91683178-0-68, a nombre de Diana Ramos Meléndez.