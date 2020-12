Cifras favorables en Lima y Callao, pero peligro es latente

Las cifras de contagios y decesos por el COVID-19 se mantienen en descenso en Lima y Callao desde hace semanas, señala el analista de datos Rodrigo Parra. No obstante, expertos indican que el peligro de que la situación cambie está en las aglomeraciones observadas en los centros comerciales y ferias, donde se concentran muchas personas, como ocurre en Mesa Redonda, Gamarra, entre otros.

Antonio Tarazona, del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), confirma que el descenso se mantiene; no obstante, advierte que están a la expectativa de un rebrote por las marchas, aunque a la fecha no se ha notado un incremento significativo. “Hay estudios que se han hecho en Estados Unidos, cuando hubo marchas, y encontraron que no afectaba mucho el aumento de casos; sin embargo, en Europa pasó lo contrario cuando protestaron por el uso de mascarillas y el confinamiento”.

Ello demostraría, una vez más, que el comportamiento de la epidemia no es homogéneo y que el uso de las mascarillas y protectores faciales, además del lavado de manos y uso de alcohol gel, son primordiales y hacen una enorme diferencia. Estas son medidas que la propia población ya ha adoptado en su día a día; no obstante, aún se estaría teniendo problemas con el distanciamiento, no solo en los centros comerciales, sino también en el transporte público, explica Tarazona.

Precisamente, La República verificó, durante un recorrido, que muchas personas circulan sin artículos de protección o se los retiran mientras comen o conversan en la vía pública.

Por ello, Tarazona agrega que cumplir con esta regla es una responsabilidad de la población, pero también de las organizaciones públicas y privadas, así como las autoridades gubernamentales del Ejecutivo que tienen las posibilidades de hacer los controles necesarios.

Por su lado, la infectóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) Camille Webb también comenta que las cifras en Lima y Callao se han mantenido estables y que no se ha observado un incremento pese a las protestas. Esto concuerda con lo mencionado por Parra, quien sostiene que la tendencia a la baja en cuanto a contagios nuevos en Lima viene desde inicios de setiembre. Una situación similar se observa en el Callao, que también mantiene el descenso. El número de muertes también se mantiene igual en ambos lugares.

Pero lo cierto es que en la última semana, según Parra, se registró un promedio de 1.837 casos nuevos y 47 decesos diarios, que para Webb aún son cifras considerables, pues todavía no estamos al nivel de marzo, por lo que las personas no deben confiarse. “No pueden pensar que ya hemos superado esto”.

Ella asegura que se deben enfatizar aún más las medidas, como el uso de las mascarillas y saber usarlas, además del lavado de manos. Asimismo, pide a la población evitar juntarse con aquellas personas con las que no conviven, salvo en lugares bien ventilados. Las autoridades, por su lado, deberían seguir al tanto de los aforos y priorizar zonas y negocios que sean al aire libre.

Ligero incremento en Arequipa

Según Parra, en la región hay un incremento de casos, pero mínimo. Precisamente, Christian Nova, gerente regional de salud de Arequipa, sostiene que en los 3 últimos días el aumento de contagios diarios ha sido de 6 a 10; no obstante, ellos esperan de 7 a 14 días para realizar controles, de acuerdo a la sintomatología, y luego tomar acciones. Él cree que el crecimiento sería por no cumplir con los protocolos en los centros comerciales. Agrega que las protestas no han generado impacto alguno.

