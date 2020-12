Cientos de personas protestan en exteriores del Congreso en apoyo al paro agrario

Luego de que las carreteras fueran tomadas por grupos de agricultores, tanto en el norte como en el sur del país, que exigen mejoras en sus condiciones laborales. Cientos de personas se apostaron a la Plaza San Martin para llegar hasta el Hemiciclo y brindar, de esta manera, apoyo al paro agrario.

En medio de bailes típicos del país y arengas, los jóvenes exigían a las autoridades la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria que, para los trabajadores de la tierra, es una explotación laboral.

“Exigimos se cambie la Ley de la Reforma Agraria y se trate mejor a los trabajadores. Sin explotación”, dijo uno de los manifestantes a RTV Noticias.

Asimismo, reiteraron que la muerte de Jorge Muñoz Jiménez, joven agricultor que protestaba en Chao, no debe quedar impune, así como también hicieron hincapié y le recordaron a las autoridades se esclarezca el caso de Inti y Bryan.

“Estamos aquí apoyando a todos los hermanos del sector agro. Esto no es de ahorita, esto viene de años atrás y las cosas no pueden seguir así, Tienen que tratar mejor al agricultor, lo que ganan es una miseria no alcanza para nada”, mencionó otro manifestante.

Por otro lado, en el Congreso de la República aún se debate si se dará o no la derogración de la Ley de Promoción Agraria; sin embargo, los sindicatos ya manifestaron que lo que piden es que se aumente el rango salarial de 39 soles a 60 soles la jornada laboral.

Cabe resaltar que, en medio de este conflicto, se encuentran cientos de personas varadas en las carreteras sin poder llegar a sus destinos finales y con niños en brazos, quienes sufren daños colaterales de la protesta.

