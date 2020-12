Arequipa: efectivos en retiro protestan por cambios en la Policía Nacional

Integrantes de la Federación Nacional de Policías del Perú en Arequipa, conformada por efectivos en retiro, salieron este viernes 4 a protestar para mostrar su rechazo a los últimos cambios establecidos por el Gobierno en la institución policial.

Días atrás el Gobierno retiró de su cargo a 18 comandantes generales de la Policía a nivel nacional. Los ex policías que protestaron no comparten este y otros cambios.

“El pueblo cree que todos los generales que han salido de ese grupo están en actos de corrupción, pero no es así. No defendemos a todos los policías porque sí hay malos elementos”, dijo Ramiro Díaz, ex oficial y secretario de economía de dicha federación en Arequipa.

Para los ex agentes, la imagen de la Policía Nacional se encuentra manchada y desprestigiada por la población.

“Le han quitado la representatividad a la Policía. Han creado una brecha entre la policía y la sociedad civil. Se debe trabajar mejor internamente para ganar la confianza de la ciudadanía”, agregó Díaz.

Los manifestantes se concentraron en la Plaza España y se dirigieron hasta la comisaría de Santa Martha para brindar su apoyo a los policías en actividad. Luego se dirigieron a otras comisarías del Cercado de Arequipa.