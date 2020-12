Iquitos está padeciendo de un relajamiento social. De cada 10 habitantes 4 o 5 no llevan mascarilla o la usan inadecuadamente, percibió Juan Carlos Celis, médico del Hospital Regional de Loreto. La ciudad amazónica fue una de las más golpeadas del país y del mundo por la COVID-19. Iquitos pareciera no ser consciente que hubieran sufrido una catástrofe sanitaria.

Celis resalta que colocarse mal el cubreboca es como no tenerlo puesto. “Lo tienen debajo de la nariz o en el cuello. Es como tenerlo por puro compromiso”, declaró. Para el galeno hay un riesgo que se generalice este relajamiento y que sea una de las causas de un posible brote. Aunque precisó que en lquitos el 74% de su población se infectó y los hospitalizados llegan a cuenta gotas.

Sin embargo, en Arequipa, otra de las ciudades golpeadas con la pandemia, se desconoce el nivel de avance del virus. El Comando COVID-19 informó que un 35% de la población se habría contagiado, y el resto no, quedando susceptible ante una posible segunda ola. El presidente del Comando, Percy Miranda, informó que hay un sector que no usa de manera adecuada el cubreboca. Evidenció esto en las visitas de fiscalización a mercados y establecimientos comerciales. Destacó que en su mayoría los arequipeños están cumpliendo con las medidas de bioseguridad y calificó en otro momento de solo “lunares” a quienes no tienen ese comportamiento.

Sobre el relajamiento de ciertos sectores, el médico Celis, sostuvo que en Europa se ha acuñado el término “fatica pandémica”. “Es la gente en Europa que se han cansado de cumplir las medidas de bioseguridad ante tanta exigencia. No pueden vivir con mascarillas para siempre. Todo les aburre, quieren hacer sus cosas, seguir con su vida”, explicó. Acotó que esto podría pasar en sociedades como la nuestra que es informal.

Para el infectólogo de la Red Asistencial de EsSalud, Carlos Vizcarra, se tiene que incidir en el tema educativo. “Nuestro país está respondiendo a las medidas bastante bien. La mayoría usa adecuadamente las mascarillas, otro no tanto”, resaltó. Eso se puede remediar con las campañas de información.

Mario Laura, presidente de Mi Mercado de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, informó que ellos tuvieron hasta tres capacitaciones de la importancia no solo de la mascarilla sino también del distanciamiento y del lavado de manos. “Tenemos personal que en los ingresos pide a los clientes colocarse bien el cubrebocas”, informó.

El mal uso sobre todo se da en los ambulantes. En la Av. Alcides Carrión del Cercado, de cuatro comerciantes una no la lleva bien puesta.

Los cubrebocas han demostrado su efectividad, aunque en los primeros meses de la pandemia se puso en duda su uso. “Es la principal arma contra la enfermedad”, aseguró Celis.

Añadió que no solo previene de contagiar, sino además si uno se infecta la enfermedad será ante la menor exposición de la boca y nariz de gotículas con el virus. v

Vacuna sería repartida desde Arequipa

Pedro Escodedo, encargado de la Diremid, indicó que el Minsa está haciendo una evaluación para designar puntos de distribución a nivel nacional. Una alternativa es Arequipa de donde se podrían repartir las dosis a las demás regiones del sur del país.

Escodebo indicó que Diremid cuenta con dos cámaras grandes de 40 mil litros. Además existe espacio para colocar dos más. Sostuvo que hay la idea de que envíen una o dos cámaras para conservar las dosis. Indicó que serán las empresas quienes darán las especificaciones técnicas de preservación para después adquirir cámaras y congeladoras. “Algunas vacunas necesitan -20 grados, otras -60. Tenemos que esperar cuál es la que se adquiere”.

Añadió que será el Minsa quien haga la compra de los equipos.