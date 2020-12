Advierten riesgos en obra de S/ 7 millones en Nuevo Chimbote

En una obra que realiza la comuna de Nuevo Chimbote, provincia del Santa (región Áncash), se detectaron siete vicios que pondría en riesgo el adecuado uso de los recursos del Estado (más de S/ 7 millones).

La Contraloría General de la República, a través del Informe N.º 010-2020-OCI/3948-SVC, detalló las situaciones adversas evidenciadas en la segunda etapa de la obra de mejoramiento de las calles del pueblo joven Tres de Octubre.

Entre lo hallado figura que lo referente a la gestión de riesgos aprobada en expediente técnico no asegura la integridad en las instalaciones de gas natural, agua y desagüe. Además, no existe sustento de la dosificación del concreto.

Asimismo, la comuna no habría tomado en cuenta los controles de calidad para asegurar la vida útil de la obra. La pavimentación se desarrolló en la calles sin redes colectoras de desagüe, lo que supondría mayores gastos.

Los metrados expresados no condicen con los realmente ejecutados; la ejecución de la obra se vería afectada dado que la “entidad no cautela la permanencia del expediente”; y, finalmente, no se aplicaron penalidades ante ausencia del personal de la obra ofertado por la contratista.

Informe

El documento elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del municipio fue comunicado al burgomaestre el último 18 de noviembre de 2020, a fin de que tome medidas preventivas y correctivas.