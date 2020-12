Paro agrario: padre de joven fallecido en Virú denuncia que no le dan información de su hijo

Tras el fallecimiento de Jorge Yener Muñoz Jiménez, un trabajador de la agroindustria, durante las protestas para exigir la derogación de la Ley Agraria, en el distrito de Chao, en la región de La Libertad, su padre pide justicia.

“Quiero pedir justicia para mi hijo, según el video que tenemos ahorita, la policía se mete a disparar de frente a los que estábamos haciendo lucha contra la ley, pero la marcha que estamos realizando es pacifica, sin armas.”, dijo a RRP Noticias.

José Muñoz, progenitor del joven de 19 años, llegó al centro de salud de Chao para ver el cuerpo de su hijo. Asimismo, señaló que no le brindan información y que tampoco le han permitido ver el cuerpo de su hijo.

“No tengo información de nada. He querido hablar con el doctor y me dicen que está ocupado, ninguna información tengo hasta ahorita ... Yo ya quiero que me entreguen el cadáver para llevármelo”, indicó.

¿Qué exigen en el paro agrario?

En consonancia con la movilización en Ica, que inició el lunes 30 de noviembre a las 4 a. m., los manifestantes exigen la supresión de la Ley 27360 ante denuncias de casos de explotación laboral, bajos sueldos, falta de beneficios; así como pruebas de descarte de coronavirus.

Presidente anunció investigación tras muerte de trabajador agrario

El presidente Francisco Sagasti anunció que se realizará una indagación exhaustiva tras la muerte del trabajador agrario durante las manifestaciones en La Libertad.

“Investigaremos qué fue lo que sucedió, no queremos que nadie muera por defender derechos laborales”, indicó el mandatario en diálogo con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú.