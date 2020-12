Mujer denuncia que no puede cobrar bono por renovar DNI

Una mujer denunció que no puede cobrar el Bono Familiar Universal luego de haber renovado su DNI, el cual perdió al ser víctima de la delincuencia. Según contó Jessica Vara, al colocar su fecha de emisión aparecía como beneficiada. Sin embargo, al colocar la nueva fecha ya no aparece como beneficiaria del subsidio económico.

“Mi denuncia es que me robaron mi DNI, por lo que solicité hacer un duplicado. Sin embargo, al colocar mi nueva fecha de emisión ya no salgo como beneficiaria. Antes de que me roben el documento, entré con mi fecha de emisión y salía como favorecida. No puedo cobrar el bono”, comentó la denunciante en diálogo con ATV.

Agregó que no puede cobrar, porque la modalidad del pago se realizó a través de la cuenta DNI, en donde es indispensable presentar el documento de identidad.

Denuncia que a pesar de sus intentos por reclamar, nadie le brinda alguna solución. “He reclamado. He llamado a la línea 1811, pero es muy complicado porque te piden datos y si los colocas mal debes volver a llamar, incluso en algunas ocasiones te cortan automáticamente. En tanto, en la página web, no especifican nada sobre la fecha de emisión, entonces ¿Dónde me quejo?”, dijo la mujer.

Este no es el único caso. En los últimos días se vienen conociendo quejas sobre el cobro de este subsidio económico. Es es el caso de Roxana Velarde quien salió beneficiada con el Bono Familiar Universal, pero que no pudo cobrarlo porque el dinero fue destinado a su expareja, Hander Labajos Pizango, a quien no ve hace más de 13 años.