Las personas con discapacidad necesitan verdaderas políticas de inclusión social

Mientras más escuchamos la palabra inclusión entre nuestras autoridades, pareciera que menos incluidas están las personas con discapacidad. Desde que son reconocidas, pocas cosas han cambiado para que tengan calidad de vida. Las normas se quedan en el papel y la burocracia impide que las mismas sean funcionales . Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esa es la realidad de 1 millón 575 mil personas en el Perú.

Una de estas personas es Andrea Burga Villanueva, periodista y amante de los animales. Ella tiene discapacidad visual, pero nadie lo notaría debido a la independencia con la que se maneja. Ejerce su profesión como freelance; pero, además, es fundadora de Con Capacidad, un blog personal en el que escribe sus experiencias y difunde información para crear conciencia sobre los diferentes tipos de discapacidad existentes. Pero, ¿cómo son sus días desde que llegó la pandemia?

“Hay una gran diferencia entre lo que era mi cotidiano previo y ahora con la pandemia. Desde mi posición como una persona con discapacidad visual que se moviliza sola, que utiliza transporte público siendo usuaria de bastón, no puedo salir ahora. Esto porque el bastón toca las superficies, entonces, para no exponerme o exponer a mi familia, debo evitarlo”, contó la joven comunicadora para La República.

Pero a pesar del contexto, se reconoce como una persona privilegiada, pues puede realizar su trabajo de manera virtual. Lamentablemente, existen muchas personas con discapacidad que no pueden hacerlo y que se ven duramente afectadas porque sus necesidades básicas no pueden ser resueltas.

Normativa y realidad

Pero la situación que actualmente se ve agravada por la emergencia sanitaria, ha estado presente desde siempre. Se trata de un problema estructural por el que no se ha hecho mucho y lo que se ha logrado hacer tiene muchas deficiencias. La norma no ha resuelto problemas básicos como tener semáforos sonoros, veredas con indicadores de alto relieve o rampas para poder movilizarse sin inconvenientes. Para Marco Antonio Gamarra, presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), se necesitan tomar acciones urgentes.

“Entendemos que hay un frondoso marco normativo en nuestro país en el que cualquier ciudadano o funcionario se pierde y no se cumple. Lo mismo ha pasado con la la ley general de personas con discapacidad (Ley N°29973) que en este momento se encuentra polarizada ante la discusión de si debe mantenerse o no. Algunas organizaciones de personas con discapacidad se oponen (a que sea eliminada) porque indican que un nuevo reglamento demoraría uno o dos año y tienen razón, pero la actual ley tiene inconsistencias con su propio reglamento y el reglamento del Conadis, que es el ente rector en esta materia”, comentó.

Este problema origina que la institución no pueda ejercer sus funciones como debería , la fiscalización y su potestad sancionadora son solo saludos a la bandera, pues las limitaciones son mayores. “Se han gastado millones de soles en esta tarea; sin embargo, la recaudación propia por sanciones ha sido de cero soles. No es que no la paguen porque no quieran, es porque el proceso administrativo sancionador tiene muchas inconsistencias que hacen que sea imposible pagar porque falta a la norma”, precisó.

Actualmente, se viene modificando el reglamento de la ley para que las sanciones que se dicten puedan ser cobradas. Por otra parte, es necesario que cree la Política Nacional para Personas con Discapacidad, pues sería la mejor manera de convertirnos en una sociedad que priorice a las personas con discapacidad en los servicios y políticas públicas.

Educación no inclusiva

Para Andrea Burga Villanueva, no existen recetas mágicas que solucionen lo que sucede, pero resalta que la educación es prioritaria dentro de las medidas que deben ser tomadas. “Es una cuestión estructural, están las barreras físicas, el transporte, la educación, la salud, el empleo. Pero primordialmente la educación, si no tienes acceso a una buena educación es bien complicado acceder a un trabajo, pensar en lograr independencia”, señaló.

En este punto coincide el presidente del Conadis , ya que refiere que no es suficiente con aplicar una cuota de contratación del 5% de personas con discapacidad, si cuando se buscan ocupar estos puestos las personas no cumplirán con los requisitos básicos para los puestos que se propongan.

“La educación en el Perú aún no es inclusiva, aun la norma lo diga; te vas a encontrar que en las facultades de educación no hay suficientes pedagogos especializados en personas con discapacidad. Por eso es que necesitamos una política nacional en discapacidad para que esto pueda materializarse en el mediado plazo”, manifestó.

La sociedad es un obstáculo

Las problemáticas que deben enfrentar las personas con discapacidad son infinitas; sin embargo, su principal obstáculo continúa siendo la falta de empatía de la sociedad. No piden privilegios, solo condiciones para poder desarrollarse con equidad . Una ciudad amigable con todos y pensando siempre en que en algún momento de la vida nos convertiremos en uno de ellos, sea por algún suceso externo o porque la edad empieza a hacerse sentir en nuestros cuerpos.

“Hago un llamado para que hoy personas con discapacidad o sin discapacidad, reconstruyamos nuestras sociedades a través de nuestras ciudades para que sean amigables con las personas con discapacidad hoy y para que sean amigables con nosotros cuando seamos mayores, con nuestros hijos y nuestros nietos”, exhortó Marco Antonio Gamarra en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad .

Por su parte, Andrea Burga Villanueva deja en el aire una reflexión: “El problema no es que no vea, el problema es que existan barreras para mi que no veo. La sociedad ha sido construida en base a estándares de personas que ven, que caminan, pero ese es un estándar nos excluye”.