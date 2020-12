La Libertad: reportan un fallecido durante protestas de trabajadores agroindustriales

Con información de Hugo Rodríguez

Un trabajador agroindustrial falleció durante las protestas para exigir la derogación de la Ley Agraria, en el distrito de Chao, en la región de La Libertad. Según su padre, el joven perdió la vida producto de un impacto de perdigón disparado por la Policía Nacional (PNP).

“Yo no he estado. Según la información y el video que me han enseñado, el proyectil (de perdigón) le han disparo y le ha impacto en su cabeza. Eso es lo que le quita la vida a mi hijo. La Policía ha disparado”, confirmó el progenitor del occiso en diálogo con Canal N. Añadió que su hijo laboraba para la empresa Campo Sol; pero que se encontraba de descanso en estos días.

“Mi hijo acaba de fallecer, Jorge de 19 años. Un año ha trabajado en Camposol y ha estado con descanso. Han estado ahí en Valle de Dios la marcha y la policía ha metido la bomba lacrimógena, a disparar un perdigón en la cabeza, quitándole la vida a mi hijo. Ha sido trabajador. Justo se a comprometido deja a su esposa embarazada, de cuatro meses. Ninguna autoridad ha venido. Quiero Justicia”, agregó a SolTv.

El joven fue trasladado hacia el centro de salud de Chao, donde llegó sin vida. Si bien no se ha confirmado la identidad de la víctima mortal, según un dirigente, se trataría de Jorge Yener Muñoz Jiménez.

Cabe mencionar que, decenas de trabajadores de las distintas empresas agroindustriales tomaron la Panamericana Norte, esta mañana.

“Nosotros ganamos 39 soles diarios, no tenemos estabilidad laboral. El día que quiere, la empresa te da descanso temporal y no podemos reclamar debido a la Ley Agraria. Reclamamos un sueldo para todos por igualdad”, indicó uno de los manifestante para La República.

Durante la movilización también se reportó gran represión policial por parte de las autoridades policiales, quienes intentaron reabrir la vía.

¿Qué exigen en el paro agrario?

En consonancia con la movilización en Ica, que inició el lunes 30 de noviembre a las 4 a. m., los manifestantes exigen la supresión de la Ley 27360 ante denuncias de casos de explotación laboral, bajos sueldos, falta de beneficios; así como pruebas de descarte de coronavirus.

Presidente anunció investigación tras muerte de trabajador agrario

El presidente Francisco Sagasti anunció que se realizará una indagación exhaustiva tras la muerte del trabajador agrario durante las manifestaciones en La Libertad.

“Investigaremos qué fue lo que sucedió, no queremos que nadie muera por defender derechos laborales”, indicó el mandatario en diálogo con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú.