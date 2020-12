Identifican a autor del asesinato del luchador de vale todo en Miraflores

Jairo Armando Santisteban Díaz (26), luchador de vale todo, murió en el mes de diciembre de 2019, a causa de un ataque con arma blanca por parte de un sujeto desconocido. Tras casi un año de su muerte, las imágenes captadas por cámaras de seguridad permitieron identificar al autor del crimen en Miraflores.

El material audiovisual difundido por América mostró en un primer momento a Jairo Santisteban persiguiendo a un sujeto alrededor de un vehículo. Luego de unos minutos, salen del registro de la cámaras.

Sin embargo, vuelven a aparecer y ahí se capta el rostro del agresor. El hombre fue identificado como Christian Puertas Quispe de 32 años, quien también reside en Miraflores. La necropsia reveló que el boxeador recibió tres puñaladas en el cuerpo y falleció producto de un shock hipovolémico y de traumatismo toráxico y abdominal.

Por ello, la Primera Fiscalía de Miraflores impuso a Christian Puertas como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado por ferocidad. El Ministerio Público también solicitó nueve meses de prisión preventiva contra este sujeto y la audiencia se llevará a cabo este viernes 4 de diciembre.

En el 2019, la madre denunció falta de apoyo por parte de los serenos del distrito y que si se hubiera actuado a tiempo, su hijo seguiría con vida. “Serenazgo de Miraflores no nos quiso ayudar. Si a mi hijo lo hubieran llevado, no estuviera muerto, lo hubieran auxiliado. Ellos dicen que no pueden levantar el cadáver. Mi hijo estaba con vida, incluso se paró a tomar taxi”, indicó en declaraciones pasadas.