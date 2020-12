Las vías de acceso a la mina Las Bambas y algunos tramos del Corredor Minero del Sur en territorio apurimeño volvieron a ser bloqueadas a causa de una protesta social. La población del distrito de Challhuahuacho, ubicado en la provincia de Cotabambas (Apurímac), empezó ayer una huelga indefinida. Autoridades y organizaciones sociales tienen tres pedidos al Gobierno nacional y la empresa minera MMG Las Bambas.

Exigen la instalación de una mesa de diálogo con ministros y representantes de la minera para atender los pedidos distritales que tienen que ver con empleo, saneamiento de terrenos en el corredor vial y obras de desarrollo. Luego del conflicto con Fuerabamba, en abril de 2019, se instaló una mesa de diálogo provincial en Cotabambas. Lo que ahora reclaman es una mesa exclusiva para Challhuahuacho como distrito.

Asimismo, reclaman que la empresa minera empiece a pagar el canon minero a partir de 2021.

MMG Las Bambas tiene el beneficio tributario de la depreciación acelerada de su maquinaria, que permiten deducir el 20% del valor del bien sobre la renta neta. Cabe precisar que el canon equivale a la mitad del impuesto a la renta (IR) que pagan las empresas al Estado. Si las firmas no reportan utilidades anuales, no pagan impuesto y, por ende, no hay canon. Eso es lo que ocurre con Las Bambas desde 2016 y continuará hasta 2022 aproximadamente.v