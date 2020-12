La Victoria: cantante de 62 años perdió todo tras incendiarse su vivienda

Con información de Raúl Egusquiza / URPI-GLR

El pasado 17 de noviembre se produjo un incendio en el segundo piso de un solar ubicado en el cruce de la cuadra 6 de la avenida José Gálvez y el jirón Hipólito Unanue en el distrito de La Victoria. Entre una de las personas afectadas se encontraba Zaragoza Valencia, cantante de música tropical, quien vivía con su hija y su nieto en dicha casa.

Semanas después del incendio, la mujer señaló que la Municipalidad de La Victoria no la quiere ayudar a retirar lo poco que le queda de pertenencias y tampoco cuenta con una carpa para alojarse junto a sus parientes. Ella manifestó en RTV que sufre porque nadie quiere brindarle apoyo.

“En estos momentos estoy pasando un momento muy difícil por lo que ha pasado. La Municipalidad de La Victoria no quiere venir a ayudar y tengo que botar los escombros. No tengo nada, todo se ha quemado. Nadie puede apoyarme en nada. Estamos en la calle y no me quieren dar ninguna carpa porque ese día estuve en Emergencias del hospital”, mencionó.

Pese a las reiteradas llamadas telefónicas a la Policía Nacional del Perú y a Defensa Civil, estas autoridades no se han apersonado al lugar, y por lo contrario, le manifestaron que ella sola tendría que recoger sus pertenencias en la vivienda calcinada.

La cantante de 62 años pide una pronta ayuda de la Municipalidad de La Victoria, ya que ha perdido todo, tanto sus muebles como instrumentos que le permitían trabajar como artista. Hasta el momento, la fémina sigue sin recibir ayuda de parte de las autoridades.

